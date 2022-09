Omnisports : Beau succès de la Journée Portes Ouvertes des Sports 2022

Environ 300 personnes se sont déplacées samedi dernier à la Halle des Sports du stade Jean-Louis Vanterpool pour rencontrer les différentes associations sportives venues présenter leur programme annuel d’activités.

Rendez-vous incontournable de la rentrée, la Journée Portes Ouvertes des Sports organisée par la Collectivité de Saint-Martin a permis ainsi aux plus jeunes de choisir la discipline sportive qu’ils pratiqueront tout au long de la saison, tandis que les parents ont eu l’opportunité de rencontrer les dirigeants des différents clubs sportifs et prendre tous les renseignements pratiques nécessaires pour l’inscription de leur protégé.

Et c’était bien là le but de cette manifestation placée sous le signe de l’échange d’informations : mettre en relation le grand public et les associations, afin que les enfants puissent bénéficier d’une activité sportive durant l’année scolaire. Un objectif d’autant plus important qu’il touche à la santé publique et à l’épanouissement de la jeunesse saint-martinoise.

De nombreux clubs, fidèles au poste depuis des années, étaient encore présents cette année. On pense notamment à Intergeneration Runners, les clubs de Football du FC Marigot et Junior Stars, les Archers de Saint-Martin, ABC Intersports (Boxe), l’Association Sportive de Marigot et le VCSG (Cyclisme), Dream of Trail SXM, Phoenicks (Basketball), les clubs de Natation, Softball, Tennis, Volleyball et bien d’autres associations sportives qui se reconnaîtront.

Félicitations à Wendy Gumbs du service Jeunesse et Sports, mais aussi à tous les techniciens et agents d’avoir contribué samedi au nouveau succès de la Journée Portes Ouvertes des Sports. _AF

228 vues totales, 228 vues aujourd'hui