Beach-Tennis : Les quatre équipes des Iles du Nord qualifiées pour le championnat de Guadeloupe sont connues !

Sous l’égide de la Fédération Française de Tennis (FFT) ont eu lieu samedi dernier sur la plage du Palm Beach à la Baie Orientale, les phases qualificatives des Iles du Nord comptant pour le 1er championnat de Beach-Tennis par équipe de la Ligue de Guadeloupe.

Le Friendly Caribbean Beach-Tennis était à nouveau sous le coup des projecteurs le week-end dernier à l’occasion du tournoi qualificatif pour les phases finales du championnat de Guadeloupe par équipe prévu en juin prochain ; une « Première » !

12 équipes, soit 58 joueurs réparties en 4 poules étaient engagées pour disputer un double-dames, un double-hommes et un double- mixte à chaque rencontre.

Des parties acharnées

A l’issue des différents matches qui ont tenu toutes leurs promesses, quatre équipes ont obtenu leur fameux sésame pour la suite de la compétition.

Ainsi, les formations « One Love », « Centr’Hôtel », « Zee Best » et « Kakao-TCISM » représenteront les Iles du Nord en terre guadeloupéenne en juin prochain.

Le Friendly Caribbean Beach-Tennis (FCBT) profite de l’occasion pour remercier l’ensemble des participants et ses membres qui ont contribué toujours et encore à la réussite de ce tournoi ! _AF