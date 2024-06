MICRO-TROTTOIR (SPéCIAL EURO 2024) : Le Championnat d’Europe des Nations débute aujourd’hui, quelles sont vos équipes favorites ?

Serge « Je suis de tout cœur derrière l’équipe de France ! J’espère que le sélectionneur Didier Deschamps va remporter le seul titre qui lui manque à la tête des Bleus. Maintenant, d’autres équipes peuvent aller très loin dans la compétition. Je pense à l’Angleterre ou bien encore l’Allemagne, le pays hôte. Attention aussi aux Pays-Bas, notre voisin qui est en train de se refaire une santé depuis l’arrivée du nouveau sélectionneur, Ronald Koeman. Le choc France – Pays-Bas lors des phases de poule promet d’un grand match. Forcément, je supporterai les Bleus avec tout de même un regard particulier sur nos voisins et amis hollandais ».

Ruben « Bien évidemment, je suis avant tout supporter de l’équipe de France, le pays où je suis né. J’espère que les Mbappé, Griezmann, Giroud, Dembélé et consorts vont réaliser un grand Euro 2024 en Allemagne. Tous ces joueurs possèdent de grandes qualités pour emmener les Bleus vers la victoire ! Après, je vais soutenir l’équipe de Hollande. C’est un peu aussi notre famille de cœur. Sinon, l’Italie possède un bel effectif pour jouer les trouble-fêtes dans la compétition comme d’autres équipes d’ailleurs à l’image de l’Espagne ou bien encore l’Angleterre ».

Fabienne « Nous vivons sur une île divisée en deux nations, la France et la Hollande. Je vais donc supporter l’équipe de France et celle des Pays-Bas. Lors du match tant attendu entre la France et la Hollande, mon cœur balancera tout de même pour les Bleus. J’espère qu’à l’issue de la rencontre, les deux équipes pourront se qualifier pour la suite de la compétition. Concernant les autres équipes favorites du tournoi, je pense qu’il faut se méfier de l’Angleterre qui possède d’excellents joueurs dans ses rangs ».

Ladislas « Je suis pour la France et après l’Italie. Je n’oublie pas mes racines. Je suis né à Rome et grandi dans cette merveilleuse ville jusqu’à l’âge de mes 20 ans. D’où une affection particulière pour la Squadra Azzurra. Maintenant, il faut reconnaître que l’équipe de France possède une des plus belles générations de son histoire, avec des joueurs de classe mondiale. Voilà pourquoi les Bleus vont aller très loin dans la compétition, jusqu’à la victoire finale. Attention toutefois à l’Angleterre qui risque de surprendre plus d’une équipe ! Un petit clin d’œil aussi à l’équipe des Pays-Bas à qui je souhaite un beau parcours. Nous sommes sur la Friendly Island. Nous nous devons d’avoir de la sympathie pour nos voisins hollandais ». Propos recueillis par AF

