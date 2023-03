VIE LOCALE : Le premier concours d’éloquence de Saint-Martin se tiendra le 8 mars 2024

Le 8 mars dernier, dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, s’est tenue la première démonstration d’éloquence organisée par Femmes Chefs d’Entreprise Saint-Martin / Saint-Barth (FCE), le 1er réseau d’entreprenariat au féminin. Au terme de cette soirée riche en échanges, l’annonce d’un concours d’éloquence le 8 mars 2024 a enthousiasmé la foule présente.

Mélanie Dal Gobbo, merveilleuse maîtresse de cérémonie à la tête de FCE Saint-Martin Saint-Barthélemy, s’est entourée de partenaires forts dans le domaine de l’éloquence comme la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM), Initiative Saint-Martin Active (ISMA), Pôle Emploi et Saint-Martin Evolution Toastmasters Club. Plus de 80 personnes avaient répondu présentes pour participer à cette magnifique soirée où le public votait en temps réel via l’application Vox Vote sur les prestations des différents intervenants, que ce soit sur la compréhension du message délivré, la performance de la voix, le contact visuel ou le contenu de l’intervention. Quelques exemples : Julien Bataille, directeur de la CCISM, s’est exprimé devant l’assemblée, expliquant les points forts d’un discours, Bahia Yacine, chargée de communication à la CCISM, s’est quant à elle chargée de prouver à quel point le langage corporel avait son influence lors d’une présentation, Danielle Gane et Sandrine Richard, respectivement directrice et assistante de direction d’ISMA, se sont prêtées à un jeu de rôle mettant en scène un entretien entre une porteuse de projet et une banquière en deux versions opposées, Nathalie Rubini, directrice de l’agence Pôle Emploi de Saint-Martin, a souligné les points importants à privilégier pour une prise de parole courte mais percutante, Samantha, stagiaire à la CCISM et maîtresse du temps lors de cet évènement « Elevate » rassemblant autant de femmes que d’hommes, a proposé un petit quizz des tenues et accessoires appropriés pour une intervention dans un cadre professionnel, laissant le public amusé, et enfin, Mélanie Dal Gobbo, dont l’éloquence naturelle n’est plus à prouver, a partagé de nombreuses clés, comme le « Call To Action », pour booster son leadership au travers d’un message clair dont l’interlocuteur s’appropriera le sens. Dans cette dynamique de ramener sur le territoire l’art de s’exprimer et de transmettre à la population le pouvoir des mots, la soirée s’est terminée avec l’annonce du premier concours de l’éloquence qui se tiendra le 8 mars 2024 à la CCISM, maison des entreprises qui devient de plus en plus un lieu d’expression où les projets se pensent, se développent et se concrétisent. Ce futur concours de l’éloquence, ouvert à toutes et à tous, est un tremplin parfait pour la réalisation de vos projets. _Vx

Infos : Facebook – FCE Saint-Martin / Saint-Barth

