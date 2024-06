EDUCATION : Une belle fresque murale réalisée par les élèves de l’école Emile Choisy

Le vernissage de la fresque de l’école Émile Choisy s’est tenu ce lundi 10 juin. L’occasion pour les invités d’y apporter une touche finale.

Au total ce sont 337 élèves de la petite section au CM2 qui se sont succédés de mars à mai pour redonner vie aux murs de leur école. Faune et flore locales, mangrove, rappels historiques et diversité ethnoculturelle sont autant de thèmes abordés par la fresque.

Ce projet CNR-NEFLE « Jardin’Art » initié par Jennifer Stewart (enseignante en grande section) avec l’appui d’André Botino (directeur) vise principalement au développement du langage par l’art et le jardinage. Il est le fruit d’une concertation menée fin septembre 2023 par 19 membres de la communauté éducative. C’est à l’artiste Cindy Choisy que l’on doit la conception du volet artistique du projet. Pour ce qui est du jardinage, la maternelle est désormais dotée d’une véritable jardinière grâce à la terre fournie gracieusement par des parents et le ragréage effectué par les A.T.S.E.M, les agents de la Collectivité et les parents volontaires. À terme, c’est l’ambition de la création d’un jardin potager partagé qui est visé pour renforcer le partenariat parents-école.

