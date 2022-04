ÉVÈNEMENT : Temps danses académie présente son nouveau spectacle, « Jewels » 

La troupe de danseuses de l’école Temps Danses d’Hope Estate envahira la scène du théâtre de la Chapelle les 29 et 30 avril prochains, ainsi que le dimanche 1er mai pour présenter, en trois temps, leur spectacle Jewels au public.

Connue pour donner des cours de danse classique, de jazz, de hip hop, de dance Fusion ou encore de barre au sol, Temps danses académie a injecté dans ce nouveau spectacle à la thématique diamantaire de nombreuses chorégraphies couvrant plusieurs disciplines de danse. Maryline Jouvenet, directrice de l’établissement, s’est chargée des tableaux classiques. Eolia Ada s’est occupée des chorégraphies de danse fusion et de hip hop, Léa Guzman a créé celles liées au jazz et Candice Behlert, invitée pour l’occasion, qui a déjà collaboré avec l’école de danse en animant les stages pluridisciplinaires, apportera sa touche personnelle forte de son expérience de danseuse professionnelle et chorégraphe. Ce ne sont pas moins de 80 danseuses qui animeront le spectacle le temps de trois représentations, le vendredi 29 avril à 19h30, le samedi 30 avril à la même heure et le dimanche premier mai à 18h30 pour une représentation « Kids ». Les spectacles de vendredi et de samedi seront chacun constitués de douze tableaux interprétés par une quarantaine d’enfants âgées de 9 à 14 ans. Les thèmes sont différents mais tourneront toujours autour de la thématique principale : les pierres précieuses. La représentation du dimanche spéciale « Kids » fera la part belle aux danseuses de quatre ans. Tous les spectacles promettent d’être uniques en leur genre, avec comme plus-value notable, la prestation en live de la chanteuse Laurence Blanc dont la voix est aussi pure qu’un diamant. Après des semaines de préparation intensive, rien n’est laissé au hasard pour proposer des spectacles dont le public du théâtre de la Chapelle se souviendra. Que ce soit les costumes, les visuels, la musique ou les chorégraphies elles-mêmes, le diable de la danse se cache dans les détails. Les petits rats de Temps danses s’en donneront à cœur joie, sous l’œil bienveillant et avisé de Maryline Jouvenet, et des trois autres chorégraphes réunies pour cet évènement particulier. La magie promet de s’inviter dans la salle du théâtre… et les entrées s’arrachent comme des chaussons. _Vx

Infos : 06 90 37 85 42 (Whatsapp et SMS)

tempsdanses@yahoo.fr

Billetterie : à l’école Temps Danses ou sur www.theatresxm.fr

Tarifs : Adultes – 17€

Enfants (4 à 11 ans) – 10€

4 vues totales, 4 vues aujourd'hui