ASSOCIATION : Une vingtaine d’enfants profitent des balades de QO

À l’occasion de la journée des voisins qui se déroulait fin mai, les jeunes du centre social Up Rising de Quartier d’Orléans ont organisé un peu en amont avec l’aide des animatrices une balade nocturne aux abords des logements de la Semsamar.

C’est un peu plus de 20 filles et garçons à vélo, en roller, longboard et poussette, parés de bracelets lumineux, qui se sont donnés rendez-vous à 18h30 au QG de l’association Sèm Ta Route. Encadrés par quelques parents venus profiter de l’expérience et les animatrices du centre, les enfants âgés de 2 à 13 ans se sont lancés dans des tours en suivant les itinéraires proposés par les « Promenades de Quartier d’Orléans », dispositif inauguré en mars dernier par la Semsamar, la préfecture et la Collectivité. La balade nocturne appréciée de tous s’est terminée autour d’un rafraichissement préparé par les enfants avec l’espoir d’organiser une seconde édition l’année prochaine. _Vx

Semaine de l’animation de la vie sociale

À partir de ce lundi 17 juin, plusieurs centres sociaux du territoire joignent leur force afin de présenter un programme hebdomadaire riche et varié dans le cadre de la semaine de l’animation de la vie sociale. L’atelier pâtisserie de ce lundi 17 juin de 16h à 18h pour les enfants de 7 à 13 ans au centre social Up Rising de Quartier d’Orléans marquera le début des actions. Séance de yoga et méditation (séniors) le mardi 18 et randonnée et petite braderie (parents/enfants) mercredi 19 juin à l’espace de vie social Objectif Réussite de Sandy Ground, cinéma en plein air le même jour à 18h à Bridge the Gap, atelier mare tête le jeudi 20 juin à QO, Nature Fun Day le samedi 22 de 14h à 18h avec Nature is the Key.

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter