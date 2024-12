MICRO-TROTTOIR DE NOËL/ Le sapin naturel à décorer : pour ou contre ?

Comme chaque année, Noël divise les populations en deux camps. Certains préfèrent protéger les forêts et leurs conifères alors que d’autres aiment que le parfum boisé du sapin embaume leur salon pendant les fêtes.

Etienne (technicienne de surface) : J’ai ramené un sapin à la maison une seule fois. À cette époque, j’hébergeais une jeune fille alors je l’ai fait pour lui faire plaisir. Personnellement, je n’ai jamais accordé d’importance aux décorations de Noël, ça ne m’intéresse pas. Je préfère dépenser mon argent dans les cadeaux pour mes proches. Pour les gens qui croient en la magie de Noël, c’est une bonne chose mais moi, je n’y crois pas. J’aime mieux voir les sapins dans leur environnement naturel que chez moi.

Daniel (superviseur en télécommunication) : Moi, je suis pour la découpe des sapins de Noël. La seule chose, c’est qu’il faut les replanter ensuite. Je trouve que l’odeur de sapin dans la maison crée une ambiance, alors qu’avec un sapin en plastique, on ne ressent pas la magie de Noël. Donc j’ai toujours acheté des vrais sapins jusqu’à ce que ma femme décide qu’on arrête parce qu’il fallait ramasser les aiguilles en permanence. Mais je lui ai dit que c’était la dernière année qu’on fêtait Noël autour d’un faux sapin. L’année prochaine, on recommence avec un vrai sapin, c’est beaucoup plus festif et puis les enfants adorent !

Sofia (kinésithérapeute) : Je dois avouer que je ne fais jamais de sapin. J’aimerais bien le faire mais j’aimerais qu’il soit tout blanc, déjà couvert de fausse neige ! Cette histoire de sapin dépend vraiment du caractère de chacun. Certains gardent le même sapin toute leur vie et le ressortent chaque année et d’autres aiment renouveler leur décoration et leur sapin chaque année. Chacun fait comme il veut. De toute façon, étant fraîchement arrivée sur l’île, je dois dire que même si j’aime fêter Noël, la magie n’est pas vraiment la même ici.

Propos recueillis par LM

