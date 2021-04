MARCHÉ LOCAL : Le marché des Pitchouns se prépare pour sa troisième édition

Jamais deux sans trois, l’école des Pitchouns de Mont Vernon remet ça. Les portes de l’école se rouvriront ce dimanche 11 avril à partir de 9h, et ce jusqu’à 13h, pour accueillir de nombreux artistes, commerçants et artisans locaux.

De nombreux stands se succèderont pour le plaisir des petits et des plus grands. Plantes médicinales, plantes d’ornement ou aromatiques, produits cosmétiques et ménagers naturels et zéro déchet, légumes frais, confitures originales, jus de fruits frais, sirops guérisseurs, biscuits et gourmandises faits maison, ail noir pour les plus curieux, tous les goûts seront représentés.

Côté décoration, l’embarras du choix se fera entre plusieurs créations locales à base de matériaux recyclés, des bijoux confectionnés sur l’île ou encore des peintures dont la superbe n’est plus à démontrer.

Et sans oublier le stand de l’école qui réserve toujours de belles surprises réalisées par les enfants. La marque de fabrique de ce marché typique est que tous les produits proposés au public sont 100% saint-martinois. Le marché des Pitchouns a réussi en deux éditions à se créer une identité propre tout en fidélisant un public qui, chaque mois, attend impatiemment de pouvoir retrouver le chemin de l’école… pour flâner dans son magnifique jardin au gré des stands qui y sont installés. L’accès au marché est gratuit. _Vx

• Groupe Facebook : Le marché des pitchouns

• Facebook de l’école : Le jardin des Pitchouns @pitchouns.ecolematernelle