RUNNING NIGHT 2024 : Un succès retentissant sur le Front de mer

Les 13 et 14 décembre derniers, Marigot a vibré au rythme de la 17ème édition de la Running Night, un événement devenu incontournable à l’approche des fêtes de fin d’année. Organisé par l’association Watt de 9, ce rendez-vous a rassemblé plus de 300 adultes et 400 enfants, un engouement exceptionnel qui témoigne de son succès grandissant.

Dès le vendredi soir, les adultes se sont lancés à l’assaut d’un relais nocturne de 1,9 km dans une ambiance électrisante. Sous les lumières du village de Noël de Marigot, les encouragements du public ont rendu l’atmosphère festive et chaleureuse, créant un véritable esprit de camaraderie entre coureurs et spectateurs. L’équipe SXM Tri 1 remporte la 1ère place en 30’54”84. Le samedi après-midi, ce fut au tour des enfants de s’illustrer sur un parcours adapté de 1 km. Les jeunes athlètes, âgés de 3 à 12 ans, ont fait preuve d’une détermination sans faille, épaulés par leurs familles et du public conquis. Comme pour les équipes d’adultes, la règle des équipes mixtes a permis de célébrer l’inclusion et l’esprit collectif, valeurs chères aux organisateurs. Au-delà de la performance sportive, le 8ème Running Night Festival a su fédérer petits et grands autour d’un objectif commun : partager un moment convivial, tout en promouvant la santé et le dépassement de soi. Les rires, les applaudissements et les encouragements ont rythmé ces deux jours exceptionnels, faisant de cet événement une véritable fête populaire. Les organisateurs se félicitent du succès de cette édition et remercient chaleureusement les participants, bénévoles et partenaires. Le rendez-vous est déjà pris pour une 9ème édition qui promet, encore une fois, de rassembler la communauté autour des valeurs du sport et de la fête. _Vx

