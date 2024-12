ÉVÉNEMENT : Un Nouvel An festif et inoubliableau Bikini Beach avec Mad Events !

Pour clôturer l’année en beauté, Mad Events et le célèbre Bikini Beach s’unissent pour vous offrir la plus grande soirée de Nouvel An de Saint-Martin. Sur la magnifique plage de la Baie Orientale, venez vivre une expérience unique, festive et conviviale. Cette année, l’événement est gratuit et ouvert à tous, une belle occasion pour Mad Events de remercier ses clients et partenaires pour leur fidélité.

Dès le début de la soirée, la musique sera au rendez-vous ! Les DJ incontournables de l’île — GHAST, CLASSY D, MAESTRO, WIWI et BIGBOSS — se relaieront aux platines pour vous faire danser sur des rythmes variés et accessibles à tous. Des sonorités envoûtantes aux tempos survoltés, chaque style musical trouvera sa place, promettant éclectisme et ambiance festive. Que vous soyez en famille, entre amis ou entre collègues, tout le monde est invité à se rassembler pour une soirée de fête, de partage et de danse.

À minuit, l’instant magique tant attendu ! Un feu d’artifice grandiose illuminera le ciel de la Baie Orientale, offrant un moment féérique et inoubliable pour accueillir 2025. Ce spectacle grandiose, à partager en famille ou entre amis, marquera le passage à la nouvelle année dans une explosion de couleurs et d’émotions. Depuis plus de 10 ans, le Bikini Beach est le lieu incontournable pour célébrer le Nouvel An à Saint-Martin. Cette tradition se poursuit avec l’expertise de Mad Events pour garantir une soirée accessible, mais toujours d’exception. Pour ceux qui souhaitent vivre l’événement dans un cadre exclusif, le service VIP Premium propose des espaces privatisés et un accueil exclusif. Les réservations sont fortement recommandées pour ces zones exclusives ainsi que pour le dîner de Réveillon. Avec une affluence annoncée comme record, nous vous conseillons d’arriver tôt pour profiter pleinement de cette soirée unique et vous assurer une place au cœur de la fête. _Vx

Infos et réservations VIP : 0690 76 01 53

