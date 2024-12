TRIBUNAL : 1 an d’emprisonnement pour maltraitance sur son enfant

Un garçon de 6 ans a été placé en famille d’accueil après avoir subi des violences et des négligences de la part de ses parents.

En état de malnutrition et victime d’abus physiques et verbaux de la part de son père, A.J.M., âgé de 5 ans au moment des faits, vivait un véritable cauchemar. L’entourage du petit garçon est unanime : il subit des violences et doit quitter son foyer au plus vite. L’hôpital, la directrice d’école et l’association France Victimes 978 s’inquiètent pour l’avenir du petit garçon décrit dans un état de sous-nutrition et de mutisme préoccupant. “Leur logement est insalubre, il n’y a pas l’eau courante, la chambre d’enfant sent l’urine et A.J.M. est victime de violences. Je demande que la peine soit forte et ferme”, déclare la vice-procureure. “À 6 ans, il n’arrive pas à écrire son prénom ni à répondre aux questions qu’on lui pose lors de son audition. Il est terrorisé. Le père, C.W., semble dire qu’il joue son « rôle de parent normalement », ajoute l’avocate saisie par France Victime 978. Le 26 mai 2023, C.W., le père de l’enfant, avoue, en garde à vue, corriger son enfant puisque c’est son “droit de père de lui donner des gifles et des coups de ceinture en cuir”. Il a également confié aux autorités qu’il insultait son enfant lorsque lui parler ne suffisait plus. Dès le lendemain, le petit garçon trouve refuge dans une famille d’accueil et “il va mieux maintenant”, déclare sa mère, venue témoigner à la barre. C.W. écope d’un an d’emprisonnement, il devra verser 2000€ de provision immédiate à l’association France Victimes 978 qui s’est portée partie civile en tant qu’administrateur ad hoc du mineur. Le montant des dommages et intérêts sera examiné lors d’une audience fixée au 1er avril 2025. _LM

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter