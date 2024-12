COMMUNIQUÉ / La CCISM apporte son soutien à Mayotte face aux défis actuels

Forte de son expérience dans la gestion de crises majeures, la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin se mobilise pour accompagner Mayotte dans la période difficile qu’elle traverse.

Avec sa structure transversale, la CCISM est en mesure d’apporter un soutien concret et coordonné à ses homologues mahorais : la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA), ainsi que la Chambre d’Agriculture. Cette assistance se veut à la fois technique et stratégique, s’appuyant sur les leçons apprises lors de la reconstruction de Saint-Martin après le passage dévastateur de l’ouragan Irma en 2017.

Des échanges constructifs déjà en cours

“Nous avons déjà échangé avec le directeur de la CCI de Mayotte ainsi que la Chambre d’Agriculture, en collaboration avec Chambres d’Agriculture France. Nous avons pu leur partager notre expérience, notamment sur les erreurs à éviter dans la gestion d’une crise de cette ampleur. Toutefois, nous sommes à ce jour sans nouvelles de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, ce qui est inquiétant. Nous poursuivons activement nos efforts pour les joindre et leur proposer un accompagnement d’urgence.”explique Julien Bataille, Directeur Général CCISM.

Une mobilisation humaine et solidaire

La Présidente de la CCISM souligne l’importance de l’union entre les territoires ultramarins. « J’ai déjà eu de nombreux échanges avec les membres de l’ACCIOM (Association des Chambres de Commerce et d’Industrie d’Outre-Mer). Ensemble, nous sommes pleinement mobilisés pour aider Mayotte à surmonter cette épreuve. À travers nos conseils et notre soutien, nous leur montrons qu’ils ne sont pas seuls. Nous savons ce que signifie traverser une crise d’une telle intensité et nous mettons tout en œuvre pour les épauler dans cette situation. » conclu Angèle Dormoy.

La CCISM s’engage à continuer d’accompagner les institutions mahoraises en s’appuyant sur sa capacité d’adaptation, son expertise et son réseau. Ce soutien souligne une fois encore la solidarité entre les territoires ultramarins dans les moments les plus critiques.

