TOURISME : Winair dynamise la connectivité caribéenne

L’Office de Tourisme de Saint-Martin participait le mois dernier à la cérémonie inaugurale organisée par Winair à l’aéroport international Princess Juliana. Cette cérémonie marquait le lancement de trois nouvelles destinations au départ de Sint Maarten : la Barbade, Sainte-Lucie et Saint-Vincent.

Ces nouvelles liaisons renforcent la connectivité entre les îles de la Caraïbe et facilitent les déplacements pour les résidents et les visiteurs. Elles contribuent depuis le 15 novembre dernier à la dynamisation du tourisme régional et international, tout en promouvant l’attractivité de notre région. Winair offre désormais 3 vols hebdomadaires entre SXM et la Barbade, avec des correspondances vers la Martinique et la Dominique, et 2 vols hebdomadaires entre SXM, Sainte-Lucie et Saint-Vincent, incluant des correspondances entre Sainte-Lucie et Saint-Vincent. Saluons cette initiative de Winair, qui continue de jouer un rôle clé dans le développement du tourisme et des échanges économiques dans la Caraïbe. _Vx

Pour en savoir plus sur ces nouvelles routes, veuillez contacter le service Local / Régional de l’Office de Tourisme de Saint-Martin :

Grégoire DUMEL : g.dumel@st-martin.org, Narissa PAGE : n.page@st-martin.org, Néilleda DESIR : n.desir@st-martin.org

