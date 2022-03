LISTE ELECTORALE : Les modalités d’inscription et de radiation 

La Collectivité de Saint-Martin tient à apporter des précisions sur les modalités d’inscription sur la liste électorale et la législation en matière de radiation des électeurs.

Depuis la mise en place du répertoire électoral unique (REU) sur l’ensemble du territoire français, il n’est plus possible pour un électeur de s’inscrire sur plusieurs listes électorales à la fois. Ce répertoire unique permet la mise à jour en continu des listes électorales à l’initiative, soit des communes (et collectivités) qui procèdent aux inscriptions et radiations des électeurs, soit de l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) sur la base des informations transmises par différentes administrations (justice, Intérieur, Affaires étrangères, etc.).

Depuis les élections européennes de 2019, l’INSEE signale les doubles inscriptions à la Collectivité et envoie un courrier aux personnes concernées pour les informer du risque de radiation et de la nécessité urgente de régulariser leur situation. La Collectivité, lorsqu’elle détient leurs coordonnées téléphoniques ou électroniques, contacte ces personnes pour les inviter à régulariser leur situation au plus vite. Lorsque la personne ne se manifeste pas malgré les courriers de relance, elle est automatiquement radiée de la liste électorale. Les personnes sont aussi radiées lorsqu’elles s’inscrivent sur une autre liste ou qu’elles ont fait leur recensement dans un autre département.

Plusieurs personnes ont donc constaté leur radiation lors de ce scrutin territorial 2022. L’objectif de la Collectivité est bien sûr de les aider à procéder à leur réinscription sur la liste de Saint-Martin, et ce dans les meilleurs délais.

Pour pouvoir voter dimanche 27 mars prochain, les personnes concernées sont invitées à se rendre rapidement au service des Elections, munis de leur pièce d’identité, pour retirer une attestation d’omission et faire la démarche auprès du juge avant le 2nd tour des élections.

Pour vérifier son inscription, il suffit de se rendre sur www.service-public.fr ou de se rapprocher du Bureau des élections de Saint-Martin – Réception du public du lundi au vendredi, de 8h30 à 14H00 – rue de Hollande Ancien bâtiment Evelyna Halley (gare routière) à Marigot – Tél : 0590 29 59 20.

Pour s’assurer de bien recevoir les courriers et documents électoraux en amont de chaque scrutin, chaque citoyen inscrit sur la liste électorale doit vérifier l’adresse postale d’inscription rattachée à son nom. Les personnes inscrites depuis plusieurs années doivent redoubler de vigilance et vérifier leur situation pour éviter toute irrégularité le jour du scrutin.

4 vues totales, 4 vues aujourd'hui