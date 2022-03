Elections territoriales : Un taux de participation en hausse de 3,2 points au 1er tour

18 962 Saint-Martinoises et Saint-Martinois* étaient invités à aller voter dimanche pour le premier tour des élections territoriales. 8738 se sont déplacés, 8382 se sont exprimés et 10 230 se sont abstenus. Le taux de participation s’est élevé à 46 %, il est en hausse de 3,2 points par rapport à 2017.

La participation la plus élevée a été enregistrée dans les bureaux 8 et 9 de la cité scolaire couvrant les secteurs allant de Friar’s Bay à la Savane avec des taux de 53,2 et 49,3%. 1282 personnes ont voté dans ces deux bureaux.

La participation était aussi importante – plus de 49 % – dans les bureaux 13 (Spring Orléans-Oyster Pond) et 18 (Baie orientale-ouest RN 7 Belle Plaine). 1007 personnes y vont voter. Ces quatre bureaux ont représenté un peu plus du quart des votants.

A l’inverse, la participation la plus faible a été constatée dans le bureau 1 du centre-ville de Marigot (35%) et le bureau 17 (38,9%) ; le bureau 17 étant l’un des deux bureaux du secteur Anse Marcel-Cul de Sac et Mont Vernon (le second bureau comptabilise un taux de participation de 43,8%).

* après corrections apportées aux données communiquées dimanche par la préfecture (soualigapost.com)

