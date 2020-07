Une personne testée positive sur un vol Spirit Airlines en provenance des USA

Le Ministre de la Santé publique, du Développement social et du Travail VSA Richard Panneflek a déclaré que sur les 75 personnes testées à l’aéroport de Juliana sur un vol de rapatriement samedi en provenance de Fort Lauderdale (sur vol charter Spirit Airlines), une personne a été testée positive au Covid-19 et une autre a été testée non concluante et sera à nouveau testée

“La personne qui a été testée positive pour Covid-19 n’avait pas de symptômes à son arrivée à l’aéroport et portait un masque en vol et à l’aéroport”, a annoncé Mr Panneflek dans un communiqué de presse, dimanche soir. “Par conséquent, le risque d’exposition à Covid-19 par d’autres personnes sur le vol ou à l’aéroport est jugé minime”.

Selon le communiqué, toutes les personnes qui se trouvaient sur ce vol devront rester en quarantaine pendant 14 jours.

“Étant donné que ces personnes sont arrivées d’un pays à haut risque, nous voudrions réitérer à toutes les personnes qui étaient à bord de ce vol que, bien que le résultat de leur test ait été négatif, elles doivent rester en quarantaine pendant 14 jours”, a ajouté M. Panneflek.

Le ministère a déclaré qu’il travaille avec diligence pour assurer la sécurité de la population et pour minimiser le nombre de cas de Covid-19. “Par conséquent, le ministre Richard Panneflek, insiste auprès du public pour qu’il soit vigilant dans le respect des directives de prévention”, a-t-il déclaré dans le communiqué.

Il est rappelé aux résidents et aux visiteurs de jouer leur rôle dans la prévention de Covid-19 en se lavant fréquemment les mains avec de l’eau et du savon, en utilisant un désinfectant pour les mains, en pratiquant la distanciation sociale et en portant des masques, des revêtements et des écrans faciaux dans les lieux publics et lorsqu’ils sont en présence de personnes qui ne vivent pas dans votre foyer.

“La propagation de COVID-19 reste une menace pour la santé, l’économie et les moyens de subsistance de tous, mais ensemble nous pouvons prévenir, contenir et atténuer l’impact de COVID-19 sur St.Maarten” selon le communiqué.