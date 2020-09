Election d’Annick Pétrus au Sénat : le message de Daniel Gibbs

« Je tiens à saluer l’ensemble des grands électeurs qui se sont présentés aux urnes, ce dimanche 27 septembre 2020, pour élire notre nouveau représentant au Palais du Luxembourg.

Deux tours ont été nécessaires pour départager les quatre candidats au poste de sénateur. Les 24 Grands électeurs saint-martinois ayant pris part au scrutin sénatorial ont pleinement fait vivre notre système démocratique et je suis très satisfait qu’au second tour de cette troisième élection sénatoriale pour Saint-Martin, notre candidate de la majorité, madame Annick Pétrus, ait fait la différence avec 15 voix à son crédit. Seul le résultat compte.

Annick Pétrus est notre nouvelle sénatrice, elle est aussi la première femme sénatrice de Saint-Martin. Il convient de le souligner car c’est un atout et nous pouvons en être fiers.

Je tiens à lui adresser toutes mes félicitations ainsi qu’à son suppléant Nikomo Sylvestre. La pugnacité de notre sénatrice, qui dans l’esprit de la Teams Gibbs, n’a rien lâché pendant cette campagne, la qualité de son implication dans le domaine du social et de l’éducation en tant que 3ème vice-présidente, ont remporté l’adhésion de la majorité des Grands électeurs. Bravo à elle.

Dans le contexte que nous connaissons, cette sénatoriale avait un enjeu majeur pour notre territoire, celui d’avoir un sénateur(trice) de notre majorité pour mieux défendre les intérêts de Saint-Martin au niveau national mais aussi porter les projets de notre groupe au bénéfice des Saint-Martinois.

Le challenge qui consistera à représenter nos valeurs au Sénat reste bien sûr à venir, et je suis convaincu qu’Annick Pétrus saura relever ce nouveau défi et servir son territoire et nos idées à travers ce mandat sénatorial de 6 ans. Mes collègues de la majorité se joignent à moi pour lui adresser notre plein soutien et toute la réussite pour Saint-Martin et ses habitants. ».