Les algues sargasses seront bientôt évacuées

Arrivées en nombre sur le littoral ces dernières semaines, les algues sargasses seront évacuées dès la semaine prochaine, explique la Collectivité de Saint-Martin. En attendant, les populations exposées devront s’armer de patience.

Impossible de rester insensible à l’odeur pestilentielle dégagée par la décomposition des algues sargasses. De Cul-de-Sac à la Baie Orientale, les populations exposées aux échouements d’algues brunes vivent un véritable calvaire olfactif à chaque arrivage et la grogne des habitants s’est invitée dans les discussions sur les réseaux sociaux.

La Collectivité l’assure, « des solutions ont été trouvées pour que les deux entreprises mandatées puissent intervenir au plus vite sur les sites identifiés ». Ainsi les entreprises affectées aux différents sites impactés par la pollution aux algues sargasses devraient intervenir « la semaine du 03 août 2020 », précise la collectivité de Saint-Martin. Cette dernière a également engagé des discussions avec l’Etat et notamment avec les services de la DEAL (Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) pour obtenir une aide sur l’extraction des stocks importants d’algues qui se sont accumulés ces dernières semaines. « La Collectivité ne peut à elle seule résorber les échouements actuels et à venir. Un partenariat doit se mettre en place », considère la Collectivité de Saint-Martin. Elle a donc sollicité l’Etat dans sa compétence environnement et santé.

