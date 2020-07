Travaux de Grand Case : une partie des travaux routiers sera réalisée de nuit

Interrompus en raison des ralentissements considérables qu’ils avaient créés, les travaux routiers ont repris à Grand Case mais une nouvelle organisation a été décidée.

De façon à réduire les nuisances routières et les embouteillages en début de journée et fin de journée, l’Etablissement des eaux et de l’assainissement de Saint-Martin (EEASM) a décidé d’une nouvelle organisation. Ainsi les travaux de jour seront effectués de 9:00 à 15:00 et concentreront au maximum les opérations de démolition, d’évacuation des produits de démolition et de pose, travaux réputés les plus bruyants, explique l’EEASM dans un communiqué. Les travaux de nuit seront effectués pendant 21 jours, de 21:00 à 6:00, permettant ainsi de respecter les échéances initiales qui visent en premier lieu à ce que l’axe routier soit libéré des travaux avant la rentrée scolaire. Les travaux sur le principal réseau routier induisent inévitablement des contraintes sur la circulation. L’EEASM met naturellement tout en œuvre pour qu’ils se déroulent dans les meilleures conditions possibles, et remercie les usagers de leur compréhension.

(Source : www.lepelican-journal.com)