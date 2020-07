METEO : Une onde tropicale se renforce et menace l’arc antillais

Une onde tropicale approche des Antilles mais de nombreuses incertitudes demeurent quant à l’intensité avec laquelle le phénomène climatique abordera dés demain la moitié nord de l’archipel.

Si l’intensité du phénomène qui abordera l’arc antillais ce mercredi 29 juillet reste à déterminer, les services de Météo France envisageaient hier un renforcement du système. « Il est très probable qu’elle évolue en dépression tropicale avec un déplacement rapide vers l’ouest puis ouest-nord-ouest. Ce système est prévu de se renforcer en se dirigeant vers l’arc antillais. A ce stade, ce système devrait rester d’intensité modérée (dépression tropicale ou tempête tropicale modérée) », explique Météo France. Au conditionnel, tout est possible. Dans ce contexte, il convient de rester informé et attentif à l’évolution de la situation. « Sa trajectoire la plus probable actuellement est une traversée de l’arc antillais mercredi entre Sainte-Lucie et Antigua avec de fortes pluies associées et des vents moyens inférieurs à 80 km/h, dont l’extension vers le nord pourrait aller au-delà de Saint-Martin », précise Météo France.

Une vigilance jaune prévue aujourd’hui

A l’occasion d’une conférence de presse organisée hier, la préfète des Îles du Nord Sylvie Feucher a précisé qu’une vigilance jaune pourrait être émise dans la journée. La Préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin en concertation avec la Collectivité de Saint-Martin n’exclut par un recours aux abris cycloniques pour les populations exposées à la montée des eaux en raison des fortes précipitations prévues sur le territoire. Une décision sera prise dans la journée au regard de l’évolution des prévisions météorologiques. Les autorités invitent la population à suivre avec attention les recommandations d’usage. Pour bien se préparer, il convient de nettoyer et de sécuriser les abords de la maison en évacuant les encombrants et tout ce qui pourrait devenir des projectiles dangereux lors de vents forts.