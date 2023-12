RUBRIQUE SANTÉ / La Dengue : une menace croissante pour la Santé Publique Mondiale

La dengue, une maladie virale transmise par les moustiques, fait régulièrement la une des actualités en raison de son impact sur la santé publique. Cette maladie, en constante augmentation dans de nombreuses régions du monde et plus que jamais active sur notre territoire, présente des défis croissants pour les autorités de santé.

Comprendre la dengue

La dengue est une infection virale transmise principalement par les moustiques du genre Aedes, en particulier Aedes aegypti. Elle se manifeste sous diverses formes, allant de la fièvre légère à une forme plus grave. Les symptômes courants comprennent une forte fièvre, des douleurs musculaires et articulaires, des nausées, vomissements, des éruptions cutanées et des maux de tête. On peut attraper la dengue plusieurs fois car il existe quatre sous-types de dengue disons pour simplifier A, B, C et D. Si notre corps est infecté par A, il se défend et produit des anticorps anti-A. On peut donc encore être infecté par B, C ou D. Il arrive que l’infection suivante soit plus forte / grave que la précédente. Par exemple, après avoir rencontré A et D et produit des anticorps anti-A et anti-D, notre corps « sur-réagit » face à B. Dans les cas graves, la dengue peut provoquer des saignements, une diminution du nombre de plaquettes et des hémorragies qui peuvent être mortelles.

La Dengue dans le monde

La dengue est naturelle et originaire des régions tropicales et subtropicales. Malheureusement, les nombres de cas de dengues ont doublé dans les Amériques Sud, centrales et Caraïbes entre 2021 et 2022, passant de 1,2 millions à 2,8 millions de cas. Évidemment, Saint-Martin ne fait pas exception et nous confirmons régulièrement des cas de dengue grâce à une prise de sang faite au laboratoire. Ces dernières années, la maladie s’est propagée à de nouvelles régions, comme les États-Unis et l’Europe, en raison du changement climatique et des déplacements internationaux.

Pourquoi est-ce un problème ?

La dengue est un défi croissant pour la santé publique car il n’existe actuellement aucun traitement spécifique contre la dengue, et le traitement se limite à soulager les symptômes. De plus, le virus développe des résistances aux médicaments dans certaines régions, ce qui complique la gestion de la maladie. Bien qu’il existe des vaccins contre la dengue, ils sont loin d’être parfaits et ne protègent pas contre tous les types de la maladie. La prévention de la dengue repose en grande partie sur le contrôle des populations de moustiques. Cela inclut l’utilisation de répulsifs, de moustiquaires et l’élimination des sites de reproduction des moustiques, tels que les eaux stagnantes.

Un appel à l’action

La lutte contre la dengue nécessite une coopération internationale et des efforts soutenus pour réduire la propagation de la maladie. Les autorités sanitaires, les chercheurs et les gouvernements du monde entier doivent travailler ensemble pour développer des vaccins plus efficaces, améliorer les méthodes de contrôle des moustiques et sensibiliser le public aux mesures de prévention.

La dengue demeure une menace exigeant une vigilance constante. La recherche continue et des investissements dans la prévention sont essentiels pour freiner la propagation de cette maladie virale grave. Les citoyens sont encouragés à prendre des mesures individuelles pour se protéger contre les piqûres de moustiques et à surveiller leur santé en cas de symptômes de la dengue, en particulier dans les régions à risque élevé.

Protégez-vous des moustiques et surtout, prenez soin de vous. _FS

L’épidémie progresse à Saint-Martin

Notre territoire a été placé en phase épidémique de dengue depuis deux semaines. Les derniers chiffres datant du 7 décembre 2023 montrent une aggravation de la situation épidémiologique avec 170 cas cliniquement évocateurs contre 100 la semaine précédente. Pour les passages à l’hôpital, on note une amélioration avec 16 contre 30 et aucune hospitalisation contre 3 la semaine dernière. Pour le préfet Vincent Berton, ces chiffres sont à prendre avec précaution : « Certains habitants de Saint-Martin qui connaissent la dengue ne vont pas voir le médecin donc les chiffres représentent la phase émergée de l’iceberg ». _Vx

