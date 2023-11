KITESURF : Theo Demanez termine 5ème au classement mondial d’Hydrofoil Freestyle au Brésil

Dans le cadre du GKA Kite World Cup Brazil 2023, le saint-martinois Theo Demanez a porté haut les couleurs de son île en se classant 5ème mondial dans la catégorie Hydrofoil Freestyle lors de la première journée de compétition.

Présent au Brésil pour participer à cet évènement sportif tant convoité qui réunit les fans de kitesurf, les athlètes de renommée mondiale et les grands noms de l’industrie du kite, Theo Demanez a proposé des figures incroyables dans la série Hydrofoil Freestyle. Le GKA Kite World Cup Brazil 2023, qui se tenait du 14 au 17 novembre derniers, comptait cette année 25 participants dans la catégorie hommes et 12 participantes dans la catégorie femmes. Au classement de l’Hydrofoil Freestyle, on retrouve en première position le français Charles Brodel qui remporte ici son 5ème titre de champion du monde, suivi d’Alex Soto (République Dominicaine) en seconde place et Joselito Del Rosario (République Dominicaine) sur la dernière marche du podium. Pour cette catégorie Hydrofoil Freestyle, Karolina Salandova (République Tchèque) était la seule femme à concourir parmi les hommes. Gardant haut le drapeau féminin de l’Hydrofoil Freestyle, elle a terminé troisième lors de sa dernière manche. La compétition se poursuivait jusqu’à vendredi dernier laissant à Theo la possibilité de briller dans d’autres catégories comme le kite strapless, pour une glisse différente avec une sensation de vitesse et de contact direct avec la planche. Bravo à lui ! _Vx

