ÉVÈNEMENT / Calypso Lounge : place aux rires, à la musique et au spectacle ce samedi 2 décembre

Préparez-vous pour une soirée inoubliable de rythme, de rires et de pur divertissement : Xtratight Entertainment est fière de présenter le très attendu Calypso Lounge, un événement dédié à la célébration de la fusion vibrante de Kasio et de comédie. Cette extravagance unique en son genre aura lieu le samedi 2 décembre 2023, de 20h à 1h du matin, au prestigieux Aleeze Convention Center.

La soirée s’annonce remplie de rires tonitruants et de musique entraînante, mettant en vedette une programmation exceptionnelle d’artistes. La scène sera prise d’assaut par les talents incomparables de CRAZY, l’indétrônable Mighty Dow et le génie comique d’Errol Fabien de Trinidad.



Crazy Calypsonian

Edwin Ayoung, alias « Crazy », né en 1944 à Trinidad, a troqué le cricket contre la musique, gagnant son surnom de « Crazy » pour sa présence flamboyante sur scène.

Il a fait ses débuts au carnaval en 1975 et, avec des succès comme « Dustbin Cover », il est devenu une sensation musicale signée par Eddy Grant et Ice Records. Il a lancé « Parang Soca » en 1978, a sorti un album à succès en 1979 et s’est aventuré dans le chutney soca avec « Nani Wine » en 1989, acquérant ainsi une renommée mondiale. Malgré des hauts et des bas dans sa carrière, son album « Still Crazy After 25 Years » en 1997 a relancé son succès. Connu pour mélanger humour et politique, Crazy est un défenseur de l’inclusivité, avec des succès promouvant les droits LGBT et abordant les problèmes de criminalité.

Errol Fabien Comédien

Un artiste aux multiples facettes avec 25 ans d’expérience dans le théâtre, la présentation, l’écriture, la mise en scène et la production pour la radio, la télévision et la scène en général. Errol Fabien est connu pour son travail dans plus de 40 pièces de théâtre et comme artiste polyvalent dans le domaine du calypso. Il est également acclamé pour ses revues à thème local, a été président de la National Drama Association of Trinidad and Tobago et a été co-pionnier de la tente calypso humoristique Yangatang lors du carnaval de Trinité-et-Tobago en 2000.

Le roi en place de Sint Maarten, Mighty Dow

Depuis plus de 30 ans, Isidore York, le Mighty Dow, est un trésor musical, éduquant les jeunes et captivant le public. Né sur l’île conviviale de Saint-Martin, Mighty Dow, calypsonien, instructeur de steel pan et artiste, se consacre à élever la jeunesse locale dans le monde de la musique. Son voyage a commencé à l’âge de 8 ans, guidé par son père, l’icône de la musique caribéenne Chester York. Avec 8 albums et des succès internationaux comme « For King », « St. Maarten Rhumba » et « Soca Salsa », Mighty Dow est un incontournable du Carnaval et une légende musicale.

Préparez-vous également à être surpris par la performance remarquable de Melvin Hodge. Le célèbre philosophe de l’humour, Fernando Clark lui-même, vous guidera tout au long de cette soirée magique, en tant qu’animateur de l’événement.

Rejoignez-nous dans cette extraordinaire célébration de la culture, où Kasio et Comedy s’unissent pour créer une atmosphère de joie et de divertissement. Le Calypso Lounge promet une soirée de rires non-stop, de musique électrisante et une célébration de notre riche patrimoine culturel. Les préventes coûtent 40$ et les billets pour le jour du spectacle, 50$. Les billets sont disponibles aux endroits suivants : Billetterie ALEEZE, Adolphus Office Supply, Levi’s à Marigot et XT Team – Contact : +1-721 524-9872.

Pour les réservations VIP, veuillez contacter le +1-721 524-9872.

Xtratight Entertainment, sous la direction dynamique de M. Rude Fleming, directeur général, s’engage à promouvoir et à préserver le patrimoine culturel de Saint-Martin. À travers des événements comme le Calypso Lounge, Xtratight Entertainment vise à accroître la sensibilisation culturelle et à souligner l’importance de Kasio dans la communauté.

Ne manquez pas l’occasion de faire partie de cette soirée sensationnelle. Réservez vos billets à l’avance pour garantir votre participation au Calypso Lounge. Les rires et les mélodies de Kasio se mélangeront harmonieusement, créant une atmosphère d’euphorie culturelle.

