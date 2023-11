SANTÉ PUBLIQUE : Signature du Contrat Local de Santé 2023-2025

Le Contrat Local de Santé traduit la volonté des pouvoirs publics de déployer une politique de soins au plus près des besoins de la population, dans le but de réduire les inégalités sociales et territoriales en matière de santé publique.

Réunis ce jeudi 16 novembre, Louis Mussington, président de la Collectivité, Laurent Legendart, directeur de l’Agence Régionale de Santé de Guadeloupe et des Îles du Nord (ARS), et Jean Venon, directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guadeloupe – Saint-Martin (CGSS) ont procédé à la signature du nouveau Contrat Local de Santé de Saint-Martin qui scelle cet accord tripartite pour une durée de 2 ans. Un premier Contrat Local de Santé (CLS) avait été signé sur la période 2014-2017 mais ce dernier n’a pas été renouvelé après le passage de l’ouragan IRMA, aussi par manque de professionnels dédiés à sa coordination. Pour relancer le dispositif, la Collectivité a fait le choix de lancer un appel d’offres, à l’issue duquel le cabinet d’études Regards Santé a été sélectionné pour accompagner la mise en œuvre du nouveau CLS. Depuis, le Schéma Territorial des Solidarités a été réalisé par le cabinet d’études. Le CLS se décline en 2 phases de construction : la première dédiée au Diagnostic Local de Santé élaboré avec l’ensemble des acteurs du territoire et effectué à partir des données de santé disponibles, et la seconde phase pour l’élaboration du CLS en lui-même, qui doit mettre en cohérence et articuler les différents plans et schémas pilotés par la Collectivité, avec ceux portés par l’ARS, l’État et les autres partenaires. Une coordonnatrice nommée Ly-Ann Sifflet fut recrutée le 21 février 2023 avec pour mission le déploiement, le suivi et l’évaluation des actions qui seront menées dans le cadre du CLS et des Conseils Locaux de Santé Mentale. Un Comité de Pilotage fraichement formé est appelé à se réunir au moins deux fois par an. Le Diagnostic Local de Santé a permis de définir 4 grands axes de travail : réduire les inégalités sociales et territoriales de santé, renforcer la prévention et la promotion de la santé, améliorer l’attractivité du territoire et la fidélisation des professionnels de santé et enfin, améliorer la connaissance en santé du territoire.

Pour Louis Mussington, le Contrat Local de Santé est un outil qui doit vivre au gré des besoins de santé de la population et qu’il doit s’inscrire dans une approche de collaboration et de participation de tous les acteurs de Saint-Martin. _Vx

