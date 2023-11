PERMIS DE CONDUIRE : Fermeture temporaire de parkings à Sandy Ground et Galisbay

Dans le cadre de l’organisation des épreuves mensuelles pratiques des examens du permis de conduire, il est porté à l’attention des automobilistes et riverains les informations suivantes.

Secteur de Sandy Ground / Morne Rond

Le parking du stade Albéric Richards sera fermé entre 7h et 12h30, le mercredi 22 novembre 2023, pour le déroulement des épreuves plateau Moto. À ce titre, des opérations d’entrainement seront effectuées dès ce lundi 20 novembre 2023, afin de préparer et entrainer les candidats aux examens. Les services de la Police Territoriale veilleront à sensibiliser, surveiller et alerter les automobilistes et riverains de ces dispositions, afin d’éviter le stationnement gênant. Tout véhicule en stationnement interdit, le mercredi 22 novembre prochain, sera déplacé aux frais et charge de son propriétaire, par les services et agents de la Police Territoriale.

Secteur du parking de Galisbay

Le parking de Galisbay se transforme en centre d’examen du permis de conduire dans la semaine du 20 au 24 novembre 2023. À ce titre, les lundi 20, mardi 21, mercredi 22 (journée partielle) et vendredi 24 novembre 2023 entre 07h à 14h, des épreuves de conduite sont prévues pour le permis B (conduite de véhicule de petit gabarit).

Le jeudi 24 novembre 2023 de 07H à 14H, des épreuves de conduite sont prévues pour la catégorie lourde du permis de conduire (permis C, D et E).

Comme stipulé plus haut, sous la surveillance de la police territoriale, toute infraction sera verbalisée et les véhicules enlevés aux frais de son propriétaire, conformément à la règlementation en vigueur et aux tarifs de la fourrière.

La Collectivité de Saint-Martin s’excuse de la gêne occasionnée et compte sur la coopération de tous.

