E-SPORT / Un seul et unique objectif pour les gamers de Saint-Martin : décrocher leur billet qualificatif pour les Giga Games Canoc eSport Series 2022  en Guadeloupe !

Organisée par l’association ANIS et Mc Donald’s, la première édition des tournois eSport SXM Road to Giga Games, qui s’est déroulée le 18 juin dernier dans les locaux du Mc Donald’s de Marigot a réuni plus de 70 joueurs.

Les participants se sont affrontés sur quatre jeux différents : Tekken 7, Forza Horizon, Just Dance et FIFA 22, pour se qualifier pour les Giga Games Canoc eSport Series 2022 qui se dérouleront en Guadeloupe du 29 juin au 3 juillet prochain.

Les gagnants de chaque tournoi vont ainsi représenter Saint-Martin au sein de la Team Esport Soualiga Warriors. Leur parrain, le consultant et ancien gamer professionnel international de Curaçao, Jeff Macolonie, fera le déplacement sur le territoire à l’occasion du SXM Esport Festival, qui aura lieu le 16 juillet 2022, pour des séances de coaching et d’entraînement.

Cet évènement compétitif s’inscrit dans la volonté de l’association ANIS de favoriser l’accessibilité et de développer la pratique du eSport sur l’île, ainsi que lutter contre le décrochage scolaire grâce à la création de jeux vidéo et aux arts numériques.

En parallèle des tournois et du lancement d’une équipe de gamers professionnels, ANIS créée une section jeux vidéo destinée aux adolescents de plus de douze ans et aux jeunes adultes.

Le groupe se réunira une fois par semaine au sein d’une « gaming room », qui sera installée en septembre prochain dans les locaux que la Semsamar met à disposition de l’association à Quartier d’Orléans. ANIS souhaite prolonger l’expérience en proposant des animations thématiques ; test de console, découverte de jeux vidéo et de produits gaming/eSport. Cette nouvelle forme de temps fort et d’animation doit par ailleurs permettre à ANIS d’animer cet écosystème naissant et sa communauté gaming/eSport.

Les organisateurs de la première édition des tournois eSport SXM Road to Giga Games tiennent à remercier le Service Jeunesse et Sports de la Collectivité, Yoottle TV, l’Hommage Hôtel, Bureau Vallée, Air Antilles Express et la Fédération Guadeloupéenne de eSport Giga Games, sans qui rien n’aurait été possible.

Résultats des tournois :

• Just Dance : 1ère : Lili Bartis, 2ème : Martine Norbilus

• Forza Horizon : 1er : Micquel Pacquette, 2ème : Melinda MC Allister

• Tekken 7 : 1er : Romain Jeusse, 2ème : Yohann Toma

• FIFA 22 : 1er : Nathan Joseph, 2ème : Jérémie Langlais

• Prix meilleure joueuse féminine sur TEKKEN 7 : Kia Fleming.

39 vues totales, 39 vues aujourd'hui