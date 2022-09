JUSTICE : Un an de prison dont la moitié avec sursis pour rébellion et outrages sur les gendarmes

EC, 20 ans a comparu mercredi matin devant le tribunal de proximité de Saint-Martin pour des faits de rébellions, violences et outrages sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive, et d’usage illicite de stupéfiants. Il a fait l’objet d’un mandat de dépôt le 12 septembre.

Les faits ont été commis deux jours plus tôt. Les gendarmes sont intervenus à son domicile pour un différend entre sa mère et sa sœur. EC était présent. Il a refusé de communiquer des informations avant de devenir agressif et d’insulter les gendarmes.

Ensuite le jeune homme est transporté à l’hôpital pour des examens où il va mordre un gendarme et insulter une infirmière.

Concernant la personnalité de l’accusé, la juge a expliqué qu’il a un problème avec « l’autorité dont les forces de l’ordre », « il a déjà été condamné pour de mêmes faits en mai dernier, sa garde à vue s’était très mal passée ».

Le procureur a requis une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont six mois assortis du sursis probatoire avec une obligation de soins, de travailler ainsi que d’indemniser les victimes pour les préjudices subis.

Après en avoir délibéré, le tribunal le déclare coupable et le condamne à un an d’emprisonnement dont six mois assortis de sursis mise à l’épreuve pendant deux ans, ainsi qu’à une obligation de soins et de verser les dommages et intérêts aux victimes.

