Infrastructure : Deux mois de travaux nécessaires pour la rénovation du pont de Sandy-Ground

La Collectivité va réaliser d’importants travaux sur la structure du pont de Sandy-Ground à partir du 19 juillet prochain. De fait, la circulation maritime sera entièrement interrompue entre le 19 juillet et le 20 septembre, et la circulation routière entre le 9 août et le 8 septembre.

Coût de réalisation :

Le coût global de l’opération comprend les études, la conduite et la réalisation des travaux, pour un montant de 1 700 000 €.

Cette opération est financée à hauteur de 58% par le FEDER et à hauteur de 42% par la Collectivité de Saint-Martin.

Délais de réalisation :

La période d’exécution de la seconde phase de travaux est planifiée entre le lundi 19 juillet et le lundi 20 septembre 2021 et se compose :

– De l’installation du chantier, de la passerelle et de l’échafaudage, entre le lundi 19 juillet et le lundi 9 août.

– Des travaux de désassemblage du pont entre le lundi 9 et le mercredi 18 août ;

– Des travaux d’assemblage du nouveau pont entre le mercredi 18 août et le mercredi 8 septembre ;

– Des travaux de démontage de la passerelle, des échafaudages et des installations de chantier entre le 8 et le 20 septembre.

Une passerelle pour piétons et cycles :

– L’ensemble des véhicules motorisés devront emprunter un itinéraire de déviation, via les frontières de Bellevue et des Terres-Basses.

– Une passerelle cyclable sera aménagée pour l’usage exclusif des piétons et des vélos. Des consignes à respecter car la passerelle ne doit pas être empruntée par des véhicules à moteurs.

Deux voies dédiées (piétons / vélos) seront aménagées sur la passerelle et délimitées par un séparateur physique.

– Les rotations des minibus de ville seront maintenues.

Les usagers devront alors emprunter la passerelle à pied pour prendre le bus qui sera en attente de l’autre côté pour poursuivre leur itinéraire.

Gestion des déchets :

– Les collectes des ordures ménagères, des encombrants et des déchets végétaux, ainsi que l’enlèvement des véhicules hors d’usage seront réalisés selon les fréquences habituelles.

Gestion des secours :

– Les services de la gendarmerie nationale et de la police territoriale assureront la même fréquence de patrouille sur l’ensemble de la péninsule de Sandy-Ground.

– Les véhicules d’assistance médicale – pompier, ambulance, SMUR, médecin, soins à domicile, etc. – emprunteront l’itinéraire de déviation par la partie néerlandaise (accord de coopération).

Rentrée des classes:

– Si la date de fin des travaux a été fixée au lundi 8 septembre, il est bien entendu que la Collectivité fera tout son possible pour accélérer les travaux de manière à rouvrir le pont à la circulation routière, dès le 2 septembre, pour la rentrée des classes.

Mot du Président Daniel Gibbs :

« Je suis conscient de la contrainte que cela représente pour les usagers, en particulier les habitants de Sandy Ground, Baie Nettlé et Terres-Basses et les usagers de la mer, mais il faut souligner que ce sont des travaux d’intérêt général réclamés depuis plusieurs années qui vont sensiblement améliorer le quotidien de nos concitoyens avec à terme, une levée du pont plus rapide et plus fréquente (même le week-end et les jours fériés) ».