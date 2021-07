Football EUFA EURO 2021 // Italie : 1 – Angleterre : 1 (3-2 aux tirs au but) L’Italie sur le toit de l’Europe !

Incroyable finale de l’Euro et fabuleuse Italie qui s’est offerte hier soir dans le temple de Wembley, aux dépens des « Three Lions » (1-1, 3-2 t.a.b.), le deuxième titre de championne d’Europe de son histoire après celui de 1968. Tout avait pourtant débuté de la pire des manières pour les Italiens qui ont dû rassembler tout ce qu’ils avaient de résilience pour crucifier, aux tirs au but, une Angleterre qui y croyait tellement.

L’Italie est de nouveau sur le toit de l’Europe, 53 ans après son premier sacre dans la compétition. Les hommes de Roberto Mancini, menés au score dès la deuxième minute face à une Angleterre longtemps devant physiquement, ont eu besoin des tirs au but pour remporter l’édition 2021 Et c’est Gianluigi Donnarumma qui a été l’homme fort de cette épreuve, en stoppant deux tirs au but adverses. L’Italie prolonge au passage son invincibilité à 34 matches, toutes compétitions confondues. L’Angleterre pourra regretter d’avoir opté pour une approche trop défensive après avoir ouvert le score. Désormais, elle n’a plus que ses yeux pour pleurer !

Finalement, c’est l’équipe la plus joueuse qui a gagné. Celle derrière laquelle tout un continent ou presque s’était rangé avant le match. Celle d’un sélectionneur, Roberto Mancini, qui a su lui redonner son lustre perdu après le fiasco de la non-qualification pour la Coupe du monde 2018 (34 matches sans défaite désormais). Celle de deux papys incassables, Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini, 70 ans à eux deux.

Pour la Squadra Azzura, le retour au pays s’annonce grandiose ! _AF