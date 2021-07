Football : Qui dit fin de saison, dit récompenses !

Une remise de récompenses a été organisée la semaine dernière par la Ligue de Football de Saint-Martin pour féliciter joueurs et arbitres qui se sont brillamment illustrés tout au long de la saison.

Les trophées ont été remis par Marc Menard, Secrétaire Général de la Ligue et Kathy Africa élue de la Ligue.

Félicitations aux entraîneurs, éducateurs et aux différents clubs qui ont œuvré sans relâche auprès de leurs joueurs tout au long de cette nouvelle saison footballistique.

La liste des joueurs récompensés par catégorie :

Catégorie U15 :

– Lorens Gaspard pour Meilleur Buteur (St. Louis Club)

– Zefir David pour Meilleur Joueur (Flamingo Club)

– Jean David pour Meilleur Gardien (Flamingo Club)

– Jahward Deparsi pour meilleur Gardien (Juventus Club)

– Chaperon Vladimir pour Meilleur Jeune Entraîneur (Flamingo Club)

Catégorie U17 :

– Bryan Jahim pour Meilleur Gardien (AS St. Louis Club)

– Rey Ruben pour meilleur Joueur Combatif (Flamingo Club)

– Dabricot Ugo pour Meilleur Buteur (Juventus Club)

– Richardson Andre pour Meilleur Joueur (As Junior Stars Club)

– Vernet Thaliana pour Meilleur Joueuse (As Phoenicks Club)

– Fair-Play : Risc Takers

Catégorie U21 :

– Fleming Raheim pour Meilleur Buteur (AS Phoenicks Club)

– Chillin Romalli pour Plus Beau But (AS St. louis Club)

– Carty Max pour Meilleur Joueur (AS Phoenicks Club)

– Romage Dimitri pour Meilleur Gardien (AS Phoenicks Club)

Catégorie Sénior :

– Bellechasse Yannick pour Meilleur Buteur et Meilleur Joueur (AS Junior Stars Club)

– Frederic Raymond pour Meilleur Gardien (AS Phoenicks)

– Mauvais Noa pour Meilleur Jeune évoluant chez les Séniors (AS Junior Stars Club)

– Senior Poule Qualificatif : FC Concordia

Catégorie Arbitre :

– Richardson Ismael pour Meilleur Arbitre (AS Junior Stars Club)

– Rey Ruben pour Meilleur Arbitrage (Flamingo Club)

– Defo Daniel pour Meilleur Arbitre assistant (AS Phoenicks Club)

– Mondesir Eden pour Meilleur Arbitre assistant (AS Junior Stars Club)

– Eugene Adolph Alphonse pour Meilleur Arbitre assistant (FC Concordia club)