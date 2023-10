Coupures d’eau : la production a repris sur deux lignes

Dans son dernier communiqué de ce lundi 30 octobre, la SAUR informe la population que la production d’eau a été rétablie au 2/3 de la normale.

Saint-Martin est sans eau depuis samedi dernier. En cause, les coupures d’électricité dues à la pluie, la dégradation de la qualité de l’eau pompée à cause de la houle et la condensation dans les armoires électriques. Si les agents de la SAUR travaillent sans relâche à la réparation du réseau, aucun horaire de retour à la normale ne peut être avancé à ce stade.

Lundi 30 octobre à 14h45, le niveau du réservoir de tête de Galisbay est suffisant et permet une alimentation du réservoir de Mont des Accords, déclare la SAUR par voie de communiqué. Néanmoins, la remise en eau en cours sera très progressive, les points les plus éloignés des réservoirs resteront hors distribution plus longtemps que les points à proximité. La priorité est donnée à un retour à l’alimentation du centre hospitalier Louis-Constant Fleming et de l’EPAHD.

SAUR Saint-Martin invite ses abonnés les plus éloignés à s’organiser en conséquence : une rampe de distribution d’eau potable est actuellement accessible au niveau de l’UPEP à Galisbay pour permettre aux publics d’accéder à l’eau potable.

À 18h45, la SAUR informait la population que le retour à l’alimentation en eau potable se poursuit sur la base du réseau desservi par le réservoir du Mont des Accords, premier a avoir été remis en fonction du fait de l’urgence liée au centre hospitalier et à l’EPAHD (Concordia – Terres Basses). Toutes les zones sont en cours de réouverture sur ce secteur.

Simultanément, l’alimentation du réservoir de Morne Valois est en cours de façon à rétablir l’alimentation sur la partie Est de l’île. Là encore, le retour en eau sera progressif.

Pour rappel, ce retour progressif est motivé par deux facteurs incontournables : le stock d’eau disponible et la nécessité de sécuriser les canalisations qui supportent mal les deltas de pressions trop importants.

Les équipes de SAUR Saint-Martin restent mobilisées pour accroître la capacité de production qui est toujours à 2/3 de ses capacités nominales.

Des coupures nocturnes pourront être nécessaires si les niveaux ne permettaient pas de maintenir la distribution en eau potable, les usagers sont donc invités à une consommation raisonnée.

ATTENTION, au moment de la remise en eau, une coloration brune peut apparaître, elle est directement imputable à la stagnation de l’eau dans les réseaux. SAUR Saint-Martin vous recommande naturellement de ne pas en faire usage et de laisser couler quelques minutes de façon à purger le réseau.

