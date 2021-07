Travaux : Bonne nouvelle, l’EEASM annonce la fin des tours d’eau !

« Les performances renforcées de l’Usine de Production d’Eau Potable permettent désormais de ne plus recourir aux tours d’eau », indique l’Etablissement des Eaux et de l’Assainissement de Saint-Martin dans un communiqué de presse.

Après quelques jours de diagnostic, la Collectivité de Saint-Martin et son établissement des Eaux et de l’Assainissement (EEASM) ont pu constater que les travaux réalisés sur l’usine de production ces derniers mois, à hauteur de 70% de ce qui était planifié, permettent désormais d’éviter le recours aux tours d’eau.

Depuis le lancement du chantier de réhabilitation de l’usine de production d’eau potable de Saint-Martin (UPEP), en mars dernier, 70% des travaux programmés ont pu être réalisés. L’UPEP affiche aujourd’hui une capacité de production quotidienne de près de 8500 m3, contre 6700m3/jour avant les travaux, soit une capacité de production augmentée de 1800 m3 par jour.

Cette capacité de production accrue permet de rééquilibrer les stocks et la distribution de l’eau potable. De ce fait, elle accorde de la souplesse au délégataire, tant dans la gestion de la production de l’eau et des niveaux de stockage que dans les opérations d’entretien et de réparation des canalisations.

Par conséquent, il a été décidé de reporter la dernière phase de travaux restant à effectuer à une date ultérieure, hors saison cyclonique et hors saison touristique.

Daniel Gibbs : « privilégier la relance de l’économie »

Le Président de la Collectivité de Saint-Martin a salué le travail réalisé par les équipes de l’EEASM, de l’entreprise mandatée pour les travaux ainsi que celle du délégataire SAUR : « L’UPEP bénéficie désormais d’une capacité de production accrue qui nous permet de sécuriser la production de l’eau potable. C’est une avancée importante pour notre territoire, réalisée grâce à un investissement conséquent de notre établissement des Eaux et de l’Assainissement (EEASM) et de ses équipes. Les 30% de travaux restant seront réalisés plus tard, la priorité aujourd’hui étant de favoriser la relance de notre économie. Il est à mon sens prioritaire dans ce contexte de privilégier l’activité touristique et d’éviter qu’elle ne soit impactée par de nouveaux tours d’eau alors que l’on sent un retour de la fréquentation au fur et à mesure des allégements de contraintes sanitaires.

Néanmoins, chacun doit être très attentif aux problèmes de surconsommation de l’eau potable. Je vous demande de continuer à préserver cette ressource rare à travers une consommation raisonnée. La saison cyclonique en cours impose la plus grande vigilance vis à vis des stocks d’eau disponibles. Merci à celles et ceux qui comprennent ces enjeux et s’engagent à nos côtés pour une meilleure gestion de l’eau ».