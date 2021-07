Accident de la circulation : le pire a été évité de justesse sur la route de Grand-Case

Ce lundi 12 juillet vers 13h30, un véhicule a fait une sortie de route et a terminé sa course dans le bas-côté.

L’accident a eu lieu sur la nationale N7 entre Hope Estate et Grand-Case. Plusieurs automobilistes témoins de ce dernier se sont arrêtés pour venir en aide aux passagers de la voiture couchée sur son flan dans le fossé. Le premier occupant, un jeune homme, s’est d’abord extirpé du véhicule par une des portières arrières. Quant à la jeune conductrice, il a fallu l’intervention de deux hommes pour la faire sortir. Conductrice et passager, tous deux indemnes, étaient visiblement en état d’ébriété, inconscients du danger ou de leur responsabilité, riant et prenant des selfies devant la voiture accidentée. La stupéfaction des badauds s’est transformée en colère lorsque les deux protagonistes ont tenté de fuir à pieds le lieu de l’accident quand les sirènes du camion de pompiers ont retenti au loin. Un des pompiers s’est alors empressé de les rattraper, suivi de près par plusieurs gendarmes, tout juste arrivés sur place et alertés par les cris de plusieurs témoins les informant du délit de fuite. La conductrice et le passager ont été emmenés au poste. Ce genre de comportement, récurrent sur l’île, doit être durement sanctionné, car il met la vie d’autrui en danger, et pas uniquement celle du conducteur concerné. Pour rappel, l’alcoolémie est le second facteur d’accident mortel après les excès de vitesse. La conduite en état d’ivresse est passible d’un retrait de six points sur le permis de conduire et d’une amende de 135 euros. En ce qui concerne le délit de fuite, il peut donner lieu à d’importantes conséquences : un retrait de 6 points sur son permis, une amende de 75000€ maximum, jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et une suspension du permis de conduire allant jusqu’à 5 ans maximum y compris pour la conduite professionnelle. Boire ou conduire, il faut choisir ! _Vx