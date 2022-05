INAUGURATION / Justice : le «palais historique» a été rénové

Magistrats du siège et du parquet, greffiers, avocats, tous les acteurs du monde judiciaire étaient rassemblés vendredi dernier pour l’inauguration du tribunal de proximité de Saint-Martin suite à la rénovation du bâtiment principal.

Le palais de justice situé au cœur de Marigot est considéré comme un «bâtiment historique». Ses plans ont été dessinés par Ali Tur il y a plus de 90 ans. Des éléments originels sont encore visibles et représentatifs de l’époque : les colonnes en façade du bâtiment ainsi que le carrelage (noir et blanc dans la salle d’audience à l’étage) typique des années 1930.

L’année dernière, l’Etat a souhaité rénover la partie historique du palais afin d’améliorer les conditions de travail des magistrats et greffiers ainsi que l’accueil du public. Il a engagé350 000 euros de travaux.

Si chacun a confié son attachement à ce «palais historique», partie du patrimoine saint-martinois, ce bâtiment devra être abandonné d’ici 2025. Après Irma, l’Etat a apprécié la résistance de ses biens aux cyclones et aux tremblements de terre et s’est aperçu que ces locaux n’étaient pas aux normes sismiques. Le coût de la mise aux normes étant jugé trop élevé, il a été décidé de construire un nouveau palais de justice et de l’intégrer à la future cité administrative qui rassemblera tous les services de l’Etat en un seul lieu. (soualigapost.com)

