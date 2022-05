Commémoration : Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions : éveiller les consciences et ne pas oublier 

A l’instar des établissements scolaires de Métropole, la communauté éducative des Iles du Nord a commémoré le mardi 10 mai dernier, la journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions.

Depuis 2006, la France célèbre, le 10 mai, la journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leur abolition. La date de cette journée nationale a été choisie par le président Jacques Chirac, sur proposition du Comité national pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage (CNMHE). Elle correspond à l’adoption par le Parlement, le 10 mai 2001, de la loi qui reconnaît l’esclavage et la traite négrière comme crimes contre l’humanité.

Que reconnaît la loi Taubira ?

La date du 10 mai commémore l’adoption de la loi tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité, aussi appelée « loi Taubira » du nom de l’ancienne ministre de la justice. Par cette loi, la République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l’océan Indien d’une part, et l’esclavage d’autre part, perpétrés à partir du XVe siècle, aux Amériques, aux Caraïbes et dans l’océan Indien contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l’humanité.

Face à ce sujet important de réflexion citoyenne, les élèves des classes de CM1 bilingues des écoles Aline Hanson et Hervé Williams ainsi que ceux du collège Roche gravée de Moho ont restitué, sous diverses formes, un travail réalisé ces dernières semaines, dans le respect de la loi de 2006 qui prévoit qu’une «place conséquente soit accordée à la traite négrière et à l’esclavage dans les programmes scolaires ».

La Banque postale s’est associée à cette célébration en présentant aux élèves le timbre à l’effigie de la mulâtresse Solitude, figure emblématique de la lutte pour l’émancipation des esclaves, édité pour commémorer cette action héroïque. _AF

