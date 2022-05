EDUCATION : 7 % des élèves sont en classe bilingue à St-Martin

Il y a cinq ans et demi, le dispositif de classe bilingue était instauré dans les écoles à Saint-Martin. Aujourd’hui près de 7,1 % de l’ensemble des effectifs scolarisés tous niveaux confondus en bénéficient selon le tableau de bord de l’Education nationale récemment actualisé. Il est proposé dès la moyenne section en maternelle jusqu’en troisième.

Sa mise en place a été progressive. A la rentrée 2016-2017, seules les moyennes sections de maternelle en ont bénéficié. Au total à Saint-Martin aujourd’hui, 508 élèves sont en classes bilingues de la moyenne section au CM1 et de 6e en 3e : 143 en maternelle, 278 en élémentaire et 87 au collège. 11,5 % des élèves de maternelle sont en classes bilingues, 12 % en élémentaire et 4,6 % au collège. Globalement le dispositif bénéficie à 9,34 % des élèves scolarisés dans les niveaux concernés.

«A la rentrée 2022, les classes bilingues couvriront tous les niveaux du premier degré, de la moyenne section au CM2 et concerneront environ 620 élèves des établissements de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, soit près d’un élève sur cinq dans le secteur public. L’effectif total (premier et second degré) devrait alors avoisiner les 800 élèves» contre 732 aujourd’hui, indique le service de l’Education nationale. (soualigapost.com)

