OUVRAGE PÉDAGOGIQUE : « Apprendre pour s’envoler »… et pour lutter contre l’illéttrisme

Lancé lors de la huitième édition des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme en septembre 2021, « Apprendre pour s’envoler » parue aux Éditions Orphie est une méthode progressive de lecture et d’écriture signée Nicole Anne Parfait et Isabelle Facelina Chaumet à destination des adultes souffrant d’illettrisme, mais aussi aux formateurs dans ce domaine.

L’illettrisme concerne les personnes qui, après avoir été scolarisées, n’ont pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture et du calcul pour être autonomes dans les situations simples de la vie courante. À ne pas confondre avec l’analphabétisme où aucun apprentissage scolaire à la lecture et à l’écriture n’a été donné. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, 7% de la population adulte âgée de 18 à 65 ans ayant été scolarisée en France est en situation d’illettrisme, soit 2.500.000 de personnes en France hexagonale. Les territoires ultramarins n’échappent guère à ce fléau silencieux : 23% à la Réunion, 20% en Guadeloupe et en Guyane, 14% en Martinique et 58% à Mayotte, selon l’INSEE dont ces pourcentages remontent à 2014. Après la lecture en 2021, l’illettrisme a été déclaré « Grande cause nationale » en 2013, soulignant l’importance et l’urgence d’agir pour lutter contre ce dernier. Nicole Anne Parfait et Isabelle Facelina Chaumet, mère et fille dans la vie, ont rejoint la cause en élaborant une méthode progressive de lecture et d’écriture pour adultes intitulée « Apprendre pour s’envoler ». Faute de manuels adaptés pour les adultes, Nicole Anne Parfait, formatrice en illettrisme en centres de formation en Martinique, a créé et compilé des fiches d’apprentissage liées à la culture ultramarine pendant 7 ans, en fonction des résultats obtenus avec les apprenants. Sensible à cette même cause, Isabelle, avocate à Saint Martin, s’est associée à l’initiative de sa mère pour créer une méthode innovante afin d’offrir plus d’autonomie aux adultes touchés par l’illettrisme.

Il leur aura fallu trois années pour faire naître cet ouvrage qui a l’avantage d’utiliser des mots propres à la vie caribéenne, ce qui permet aux apprenants de se sentir concerné et de s’identifier dans leur quotidien. Lutter contre l’illettrisme va bien au-delà de l’apprentissage, il est aussi question pour les personnes souffrant de ces lacunes handicapantes de regagner de la confiance et de l’estime de soi, l’illettrisme est trop souvent associé à un sentiment de honte qui renforce la peur d’en parler. « Apprendre pour s’envoler » s’ouvre sur un abécédaire, base fondamentale de l’écriture et de la lecture, et propose de nombreuses astuces, règles de grammaire et/ou conjugaison et de calcul, un agenda pour mieux se repérer dans l’espace et le temps, sans oublier des citations d’encouragement indispensables au processus d’apprentissage. La méthode inédite n’est pas un manuel scolaire, support souvent rebutant pour les adultes illettrés. Nicole voulait que cet ouvrage reflète les trois attraits indispensables à l’accompagnement de ces adultes, à savoir : la patience, la bienveillance et l’empathie. Pari gagné.

Les deux femmes seront en séance de signature à la librairie du bord de mer à Marigot ce samedi 19 mars de 10h à midi où la méthode « apprendre pour s’envoler » est disponible au prix démocratique de 20€. _Vx

Infos : www.editions-orphie.com

