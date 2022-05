Deux journées d’échanges organisées autour des résultats du projet TIREX

Depuis le passage d’Irma, un groupe de scientifiques issus de multiples disciplines et rassemblés sous le projet TIREX (Transfert des Apprentissages de Retours d’Expériences Scientifiques), analyse les impacts et suit la reconstruction territoriale, en formalisant des méthodes de retour d’expérience scientifique continu. Des chercheurs de l’Université de Montpellier, seront présents à Saint-Martin les 20 et 21 mai afin de rendre compte au public des travaux de recherche réalisés depuis 2017.

L’ANR TIREX répond à une demande scientifique « Mieux comprendre les mécanismes et facteurs de production d’une catastrophe sur des territoires insulaires ultrapériphériques marqués par de fortes disparités socio-économiques » et à une demande sociétale et institutionnelle « Apprendre des leçons d’une telle catastrophe pour anticiper l’adaptation aux effets de futurs épisodes climatiques extrêmes comparables à ceux de la saison cyclonique 2017 aux Petites Antilles. »

Cette étude arrive à son terme et l’équipe souhaite vous faire partager les résultats. Une restitution est prévue à Saint-Martin ce vendredi 20 et samedi 21 mai.

« Nous souhaitons que cette restitution se déroule sous forme d’échanges, après une brève intervention orale (en français), les résultats seront présentés sous la forme d’une exposition au cours de laquelle vous pourrez discuter avec une partie de l’équipe scientifique (en français et en anglais) », souligne l’équipe scientifique._AF

Le programme :

• Vendredi 20 mai de 9h à 12h : Salle du Conseil de Quartier de Quartier d’Orléans

• Vendredi 20 mai de 14h à 17h : Salle du Conseil de Quartier de Sandy-Ground

• Samedi 21 mai de 9h à 12h : Salle du Conseil de Quartier de Marigot

• Samedi 21 mai de 14h à 17h : Ecole Primaire Elie GIBBS à Grand-Case

