SAUR : Des tests à la fumée blanche réalisés à Concordia pour vérifier l’étanchéité du réseau d’assainissement

Que les habitants de Concordia se rassurent, la fumée blanche (non toxique) qui se dégage dans certains quartiers provient uniquement des tests réalisés par la SAUR dans le cadre du contrôle de l’étanchéité du réseau d’assainissement collectif.

En effet, dans le cadre de ses opérations de contrôle des réseaux d’assainissement, la SAUR est amenée à effectuer divers tests afin de vérifier l’étanchéité des canalisations. Ces tests sont indispensables pour détecter d’éventuelles fuites à l’intérieur des canalisations et s’assurer de leur bon fonctionnement.

Durant ces tests, tout stationnement sur les regards d’assainissement sera interdit et la circulation sera alternée. Ces tests de fumée n’ont aucune incidence sur la santé publique et contribuent à l’amélioration sanitaire et à la préservation de l’environnement. _AF