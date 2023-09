ASSOCIATION – ENVIRONNEMENT : 300 plantes distribuées à l’Amuseum Naturalis

L’association Les Fruits de Mer organisait le samedi 16 septembre dernier une matinée de distribution gratuite de plantes indigènes et patrimoniales à l’Amuseum Naturalis. Malgré une chaleur écrasante, le public a répondu en masse, avec plus de 300 plantes données lors de l’évènement.

Mark Yokoyama et Jenn Yerkes de l’association Les Fruits de Mer se réjouissent du succès de cette manifestation qui proposait différentes plantes gratuites pour le début de la saison des pluies d’automne qui est une période traditionnelle pour planter à Saint-Martin.

Chaque année, les Fruits de Mer distribuent un millier de plants avec un focus sur les semis d’arbres indigènes et les plantes du patrimoine comme les semis d’herbes et d’arbres fruitiers. Avec pour volonté de soutenir les traditions locales pour la flore, avec le soutien de Delta Patroleum, les plantes disponibles samedi dernier concernaient des semis d’arbres locaux comme le gaïac, le latanier balai, le courbaril, le corossolier, l’icaquier et le pommier cannelle. Pour les plantes du patrimoine, nombreux sont ceux qui sont repartis avec un plant de doliprane, de gros thym ou de verveine.

Le parking et les abords de l’Amuseum Naturalis situé à The Old House à Quartier d’Orléans étaient remplis de voitures, prouvant une nouvelle fois le fort intérêt de la population pour la flore locale.

300 plantes distribuées qui seront bientôt plantées et contribueront pleinement à la biodiversité du territoire. Les visiteurs ont également pu découvrir les expositions permanentes des Fruits de Mer ainsi que le musée, The Old House et ses nombreux secrets sans oublier la pléthore de livres édités par l’association, œuvres dédiées à la faune et la flore de Saint-Martin, pour tous les âges. En parlant de livres, Jenn Yerkes avait mis à disposition des enfants lors de cette matinée de distribution, plusieurs ouvrages avec des animaux à colorier et leur nom à écrire, pendant que les parents procédaient à leur petit marché gratuit de plantes.

Encore une belle initiative de l’association les Fruits de Mer, très active sur le territoire, qui a rencontré un franc succès, au-delà des espérances des organisateurs. Succès mérité. L’Amuseum Naturalis est ouvert toute l’année, accessible pour les grands et les petits, et l’entrée est gratuite. _Vx

Infos : www.amuseumnaturalis.com

