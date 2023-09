ART : Deux journées Portes Ouvertes organisées pour découvrir le nouvel espace de HeadMade Factory

Après une série d’évènements organisés tout au long de la saison dernière, HeadMade Factory ouvre un espace dédié à la création contemporaine en Arts visuels -de et à- Saint Martin. Deux journées Portes Ouvertes sont organisées le vendredi 29 septembre et samedi 30 septembre de 15h à 21h.

The Art KclOb (TAK) by HMF, situé 8 rue de Concordia (au début de la rue qui remonte à EDF) ouvrira ses portes au grand public, aux artistes et professionnels de l’art, aux amateurs et collectionneurs d’art et aux curieux tout simplement.

A l’initiative de l’artiste et fondatrice de HeadMade Factory, Florence Poirier-Nkpa, ce nouvel espace est une case ancienne entièrement rénovée. Il y héberge son atelier, les bureaux de HMF mais aussi un espace dédié à des expositions temporaires, un jardin pour recevoir des évènements culturels et artistiques.

Justement le soir du samedi 30 septembre, Ménélik Arnell interprétera ses toutes dernières chansons. Ce jeune chanteur originaire de Saint-Martin incarne la culture éclectique de l’île avec un son qui mélange le rap et l’afrobeat.

Il s’agira aussi pour Florence Poirier-Nkpa de présenter les activités passées et futures de HMF et d’annoncer la ou le lauréat(e) de son premier appel à candidature lancé en août.

Ces portes ouvertes vous accueilleront au cœur d’un espace d’échanges avec des artistes qui souhaitent participer à une dynamique de création professionnelle.

HeadMade Factory est une structure porteuse de projets artistiques qui a ouvert ses portes en 2010.

Pour plus d’informations : www.headmadefactory.com (site non actualisé) ou Florence Poirier Nkpa : +594 694 43 36 35

