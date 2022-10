COMMUNIQUE CONJOINT ETAT-COM : Appel à contributions du public/rédaction de la programmation pluriannuelle de l’énergie de Saint-Martin pour la période 2024 – 2033

Le mardi 4 octobre dernier, le comité de pilotage de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) de Saint-Martin, co-présidé par la Collectivité de Saint-Martin et l’Etat, s’est réuni pour approuver le lancement de la rédaction de ce document cadre de la politique énergétique territoriale pour la période 2024-2033.

La Collectivité de Saint-Martin et l’État, co-pilotes des travaux ont réuni le comité de pilotage en présence des membres associés : l’ADEME et le gestionnaire du réseau électrique, EDF Archipel Guadeloupe.

Le premier comité de pilotage pour la rédaction de la PPE de Saint-Martin a permis de rappeler le cadre réglementaire spécifique à Saint-Martin et d’approuver collégialement la méthodologie et les modalités générales pour la conduite des travaux.

A cette occasion, la vice-présidente de la collectivité de Saint-Martin en charge de la délégation Cadre de vie, Mme Bernadette Davis, a rappelé les contraintes et les attentes du territoire qui devront être au cœur des réflexions tout au long de ces travaux. A savoir, « assurer la distribution électrique à des coûts justes pour tous les citoyens du territoire, poursuivre le développement des énergies renouvelables, aller vers une meilleure maîtrise de la demande énergétique et tenir compte des enjeux sociétaux, socio-économiques et environnementaux, liés à la transition énergétique de Saint-Martin ».

De son côté, l’État représenté par le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Vincent Berton, a indiqué qu’il s’agira de bâtir une PPE ambitieuse en matière de développement des énergies renouvelables, allant de pair avec le développement de la mobilité électrique, tout en maintenant la sécurité du réseau électrique sur le territoire.

Appel à contributions du public

L’État et la Collectivité de Saint-Martin invitent les porteurs de projets, ainsi que l’ensemble des acteurs intéressés, à adresser leurs contributions à l’élaboration de la PPE de Saint-Martin dans un format libre. Ces contributions pourront porter sur les énergies renouvelables, la maîtrise de la demande, la sécurité d’alimentation, la mobilité, ainsi que toutes les thématiques connexes telles que les préoccupations économiques sociales ou environnementales associées.

Ces contributions sont à adresser aux services compétents au plus tard le 30 novembre 2022 aux adresses suivantes :

Préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin / UT-DEAL : utsbsm.deal-guadeloupe@developpement-durable.gouv.fr Collectivité de Saint-Martin / Assistance à maîtrise d’ouvrage à la rédaction de la PPE, SUEZ-Consulting : xavier.mimiette@suez.com

