ASSOCIATION : Grand succès pour la soirée caritative de l’ALEFPA – Le Manteau de Saint-Martin

Organisée le vendredi 10 mars dernier au restaurant La Terrasse de Marigot, la soirée caritative dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes affichait complet, réservant maintes surprises aux invité.e.s. dans le domaine de l’art.

Audrey Gil, directrice de l’association ALEFPA – Le Manteau de Saint-Martin, se réjouit du déroulé de la soirée caritative mettant à l’honneur trois artistes peintres et les femmes en général : « La soirée a rencontré un grand succès, nous avons même dû refuser des entrées ». Soulignant l’importance de fédérer, de nombreuses associations du territoire ont également apporté leur soutien à l’évènement comme la Croix-Rouge de Saint-Martin, AIDES, SXM Trail, Cobraced, les Axes et Cibles Pour Tous, l’Association Contre l’Exclusion et la Délinquance (ACED), et bien d’autres. Parmi les artistes peintres dont les œuvres étaient mises en vente via des enchères silencieuses au profit de l’association Le Manteau à savoir les talentueuses Audrey Claxton, Magali Crecel et Gémie Landre qui exposait quant à elle sa première toile, les adultes atteints d’autisme du foyer de vie l’Abri Montagnard ont proposé leurs tableaux réalisés lors d’un atelier peinture. Chaque œuvre, dans son style propre et unique, avait un dimension artistique forte dont se dégageait une charge émotionnelle ressentie par l’entièreté du public. Les enchères silencieuses se sont succédées pour acquérir ces peintures, prouvant une nouvelle fois le pouvoir démesuré de l’art sur l’évolution d’une société. Autres femmes mises en lumière lors de la soirée qui a réuni plus d’une centaine de personnes, la poétesse JustMlle aka Melissa Fleming, Catherine de Vermont de la boutique Akwaba SXM à qui l’on doit les somptueuses robes de soirée présentées lors du défilé de mode et les danseuses du Copacabana Show, magnifiques lors de leur prestation avec des ailes d’Isis. Outre l’aspect caritatif honorable, cet évènement dont les invités pouvaient immortaliser le moment grâce à un photomaton à leur disposition était aussi l’occasion de faire connaitre les missions de l’association ALEFPA – Le Manteau au grand public. Audrey Gil tenait également à remercier le soutien indéfectible et de longue date du Rotary Club qui se montre solidaire depuis de nombreuses années. C’est d’ailleurs sur l’initiative de ce dernier que l’association ALEFPA – Le Manteau a lancé ce concept de soirée caritative axée vers l’art. L’édition de ce vendredi 10 mars 2023 peut se targuer d’avoir rencontré le succès escompté par toute l’équipe dont le travail associatif effectué au quotidien est primordial sur le territoire de Saint-Martin. _Vx

470 vues totales, 60 vues aujourd'hui