GOLF / Tournoi en scramble à trois joueurs : Lee Hallam, Scott Sitra et Tony Burn vainqueurs !

Lee Hallam, Scott Sitra et Tony Burn ont remporté les honneurs du tournoi de golf par équipe de trois joueurs au Mullet Bay Golf Course. Cet événement organisé par la St. Maarten Golf Association (SMGA) a attiré 12 équipes de 3 golfeurs sur le parcours.

L’association de golf de St. Maarten a organisé cette compétition de 18 trous sur un terrain de golf qui a bénéficié des pluies incessantes de ces derniers mois. Les 12 équipes se sont livrées une bataille très serrée et compétitive. La chance était du côté du vainqueur lorsque Tony Burn a frappé un coup de 85 yards et a fait un aigle sur leur premier trou. Cela a grandement contribué à leur score net, car toutes les équipes jouaient avec un handicap donné.

Finalement, les vainqueurs ont réalisé un score net impressionnant de 63 coups. Les seconds ont été l’équipe composée d’Andy Holmes, Stanley Samuel et Keith Graham avec un score net de 65. Nittin Mirpuri, Anil Sabnani et Danny Ramchandani s’adjugent la troisième place avec un score net de 67.

Le prochain tournoi organisé par la SMGA sera le Night Golf Tournament qui aura lieu le 21 septembre 2024.

Pour plus d’informations sur la SMGA, veuillez contacter le Pro Shop du Mullet Bay Golf Course ou consulter la page Facebook pour les dernières mises à jour : https://www.facebook.com/St.MaartenGolfAssociation. _AF

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter