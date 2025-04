MULTISPORT / SXM Sport Warm Up : du sport en continu à Sandy Ground

Du 25 au 27 avril, le plateau sportif de Sandy Ground vibrera au rythme du « SXM Sport Warm Up », un événement dynamique imaginé pour rassembler la jeunesse autour des valeurs du sport, de la performance et du partage.

Porté par l’UFOLEP des Îles de Guadeloupe, le SXM Sports Movement et le Team JCO (Jeunesse Cycliste d’Orléans), ce rendez-vous sportif promet de transformer Sandy Ground en véritable village d’animations sportives. Au programme de ce long week-end : du basket, du baseball, du cyclisme et même un rallye moto, pour offrir aux spectateurs comme aux participants une diversité de disciplines. Un défilé d’ouverture donnera le coup d’envoi des festivités dès le vendredi à 13h, avant de laisser place à la compétition et au spectacle. Cerise sur le gâteau : la présence de Melvin Landerneau, champion du monde de cyclisme sur piste détecté par Gilbert Rousseau, qui viendra à la rencontre du public. Une occasion unique pour les jeunes athlètes de l’île d’échanger avec un modèle d’excellence sportive. Son engagement dans l’événement souligne l’importance d’offrir aux jeunes générations des figures inspirantes et accessibles. Avec cet événement, les organisateurs souhaitent renforcer le lien entre sport, éducation et citoyenneté, dans un esprit festif et inclusif. Une belle manière de mettre en lumière les talents locaux, tout en promouvant une pratique sportive pour tous, au cœur des quartiers. _Vx

Infos : +590 690 10 35 03 – +590 691 28 68 84

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter