SINT MAARTEN : Plusieurs vols avec violence commis dans des commerces

Les forces de police de Sint Maarten (KPSM) alertent le public sur une série inquiétante de vols qui ont eu lieu sur l’île au cours des dernières semaines. Plusieurs magasins, supermarchés et une bijouterie ont été pris pour cible par des criminels, ce qui a entraîné des pertes importantes et suscité la peur au sein de la communauté.

Lors d’un incident particulièrement alarmant, deux supermarchés ont été dévalisés aux premières heures de la matinée du lundi 9 septembre dernier. Ces vols ont eu lieu dans la zone de Middle Region et le long de la route A.Th Illidge. Le suspect, décrit comme un individu seul conduisant un véhicule de couleur or sans plaque d’immatriculation, a commis les vols avant de s’enfuir dans une direction inconnue.

Une bijouterie prise pour cible

Plus tard dans la journée, vers 19 heures, le KPSM a été informé d’un autre braquage, cette fois dans une bijouterie située à Maho. Les enquêtes préliminaires indiquent que trois hommes, l’un en possession d’une arme à feu et l’autre d’un marteau, sont entrés dans l’établissement et ont commencé à détruire les vitrines. Les suspects ont emporté une quantité inconnue de bijoux avant de s’enfuir à bord d’une voiture rouge en direction de la partie française.

À la lumière de ces événements, les forces de l’ordre conseillent aux propriétaires d’entreprises de l’île de renforcer leurs mesures de sécurité. Les établissements commerciaux sont encouragés à s’assurer que des protocoles de sécurité adéquats sont en place pour décourager les activités criminelles et protéger leurs biens.

Toute personne ayant des informations sur ces vols est priée de contacter la police de Sint Maarten au +1 721-542-2222, poste 204 ou 205, ou anonymement par le biais de la ligne de signalement au 9300._AF

