Comité Interministériel des Outre-mer : 10 mesures favorables à Saint-Martin

Comme annoncé dans notre édition précédente, le Comité Interministériel des Outre-mer (CIOM) a dévoilé les 72 mesures gouvernementales dont une dizaine concerne notre territoire. Après la lutte contre la vie chère et l’amélioration du quotidien de la population, voici la seconde partie des mesures prises par le CIOM.

La reconnaissance du créole anglophone saint-martinois comme langue régionale par le ministère chargé de l’éducation nationale et le ministère chargé de la culture a particulièrement suscité l’enthousiasme dans le cœur des élus de la Collectivité et du préfet Vincent Berton : « cette reconnaissance va au-delà de la langue et permettra aux jeunes d’être reconnus dans leur langage pour lutter contre le décrochage scolaire et les violences. C’est une reconnaissance culturelle et scolaire qui va au-delà de l’administration, j’y suis très sensible ». Pour la sénatrice Annick Pétrus, la reconnaissance de la langue nationale est une fierté : « L’identité du peuple est essentielle. L’île de Saint-Martin a toujours été fière de sa langue et aujourd’hui, elle est légitimée au sein de la nation ». Toujours dans le dossier linguistique, le CIOM entend sécuriser l’entrée à l’école maternelle en facilitant l’apprentissage du français. En d’autres termes, l’accueil des élèves dans leur langue maternelle sera possible à la « petite école ». Cette mesure permet aussi de mieux associer les parents à la scolarité de leur enfant. Autre réjouissance de taille, le développement du programme Cadres d’avenir déjà en vigueur à Mayotte qui sera désormais étendu à Saint-Martin cette année. Dispositif de formation de cadres moyens et supérieurs dans les secteurs privé et public répondant à un objectif de renforcement des compétences et des talents ultramarins, le programme Cadres d’avenir accompagne le retour des diplômés après leur formation dans leur territoire.

31 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter