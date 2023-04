Handicap et entreprises : réunion gratuite à la CCISM

Ce mardi 2 mai à 9h, la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM) organise un atelier gratuit autour du handicap et des entreprises afin de contribuer à un monde professionnel plus inclusif et équitable pour tous.

Ce premier rendez-vous porté par Marie Martin, chargée de formation à la CCISM, s’adresse à tout public du secteur privé désireux d’entrer dans une démarche responsable en faveur de l’inclusion professionnelles des personnes en situation de handicap. Ce mardi 2 mai, dès 9h, l’équipe de la CCISM vous accompagnera dans cette démarche en abordant, entre autres, le rôle et les missions de l’Association de gestion du Fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH), l’offre de services de Pôle Emploi et de Cap Emploi présent à nouveau sur le territoire de Saint-Martin, la nécessité d’actions de sensibilisation à mettre en place au cœur des entreprises saint-martinoises, des établissements scolaires et au sein de la population, et enfin, le lancement du Pacte Handicap Entreprise qui vise à responsabiliser les socio-professionnels sur la question de l’embauche des personnes en situation de handicap. La seconde partie de cette matinée sera dédiée à une conversation autour des tabous liés aux handicaps.

D’après Marie Martin, 80% de la population peut se retrouver un jour dans une situation de handicap à court, moyen ou long terme, le rendez-vous « Handicap et Entreprise » permettra donc de différencier les types de handicap, de lever les tabous et de présenter au public les aides disponibles pour les personnes en situation de handicap et les entreprises. Le sujet est important et d’actualité. Parmi les actions lancées par la CCISM sur ce thème, un premier élan de sensibilisation fut impulsé avec le concours « Handicap et Entreprise » en novembre dernier en partenariat avec AGEFIPH, remporté par Orange Fever avec son projet « La Plage pour tous » qui se concrétisera fin mai 2023. Ce nouveau rendez-vous Handicap & Entreprise est gratuit, et se tiendra à la CCISM ce mardi 2 mai de 9h à 12H30. _Vx

Infos : www.ccism.fr

Inscriptions : formation@ccism.com

