L’Escape Game, une expérience hors du temps

Ouvert depuis mars 2022 à Hope Estate, Enigma Time n’a cessé de ravir les adeptes de stratégies et d’énigmes à résoudre. Premier Escape Game à Saint-Martin, il est devenu un passage obligé pour celles et ceux qui seraient en quête d’une expérience unique et exaltante.

Pour les plus novices, un escape game est un jeu d’énigmes qui se vit en équipe. Les joueurs évoluent dans un lieu clos, à thème, sur une durée de 60 minutes. Pour sortir de la pièce, ils devront faire preuve de réflexion, de cohésion et de stratégie pour trouver les indices, décrypter des codes, utiliser les objets qui les entourent pour progresser dans leur quête et surtout résoudre l’ultime énigme de leur mission. La composante de l’histoire est primordiale dans un escape game et Florian, créateur d’Enigma Time, premier du genre en partie française, l’a bien compris. Deux salles d’énigmes au décor plus vrai que nature et climatisées sont disponibles à Enigma Time : « les mystères du Bloodqueen » sur le thème des pirates et « Vengeance au casino » entièrement pensée par Florian qui vous contera chaque histoire avant de commencer l’aventure. L’équipe constituée de 2 à 6 joueurs s’évadera de son quotidien pour voyager hors du temps avec son lot de montées d’adrénaline. Pour une immersion totale dans un bateau pirate, les joueurs découvrent la légende du Bloodqueen, navire redoutable qui disparait subitement sans laisser de traces.

Forte d’un ancien écrit sur lequel plane une malédiction, l’équipe parvient à localiser le bateau pirate et s’apprête à monter à bord. Les joueurs n’auront qu’une heure pour en révéler tous ses secrets avec l’aide d’indices en cas de blocage visibles sur une longue vue. La salle du casino, dépourvue de tout écran comme celle du Bloodqueen et munie d’une machine à sous d’exception, s’avère un véritable casse-tête pour les plus assidus mais littéralement passionnante. Les joueurs qui s’y frottent sont plongés dans le contexte avant de pénétrer dans la salle gorgée de mécanismes : après avoir magistralement volé le plus gros saphir du monde, vous êtes trahi par vos coéquipiers et purgez une peine de 20 ans de prison pendant laquelle votre soif de vengeance ne cesse de grandir. À votre sortie, vous apprenez que vos anciens coéquipiers de larcin ont ouvert un casino clandestin où le saphir y serait caché. Vous n’avez qu’une heure pour le récupérer. Outre les décors magnifiques, l’expérience offerte par Enigma Time mise également sur des effets de son et de lumière qui participent pleinement aux retours unanimes des participants : inédit, inoubliable et excitant. Enigma Time est accessible à tous, les enfants comme les adultes, en famille, entre amis, pour les entreprises, les groupes d’enfants à partir de 8 ans (alors accompagnés d’un des membres de l’équipe d’Enigma Time dans la salle choisie). Douze joueurs peuvent également s’affronter en deux groupes répartis dans chaque salle, le gagnant sera le premier à sortir. Ouvert tous les jours et situé au 46 rue manioc à Hope Estate, Enigma Time s’adresse aux francophones mais aussi aux anglophones (sauf les vendredis et dimanches). Une équipe, une mission, un univers, 60 minutes. Êtes-vous prêt.e à relever le défi ? _Vx

Infos : 06 90 66 99 66

contact@enigmatime97.com

www.enigmatime97.com

Facebook : Enigma Time – Escape Game

